Festival International du Film Arabe d’Oran : Ouverture aujourd’hui

La onzième édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA), s’ouvrent aujourd’hui à la salle du cinéma Maghreb sous le slogan «le cinéma et le vivre ensemble». Elle sera marquée par la projection du film « Karma » du célèbre réalisateur égyptien Khaled Youssef, disciple du géant Youssef Chahine.

Dix longs métrages, 14 courts métrages et 14 documentaires brigueront le grand prix de cette grande manifestation du 7e art.

Selon les organisateurs, la sélection des films en compétition n’a pas été une mince affaire car, la commission chargée du visionnage et de la sélection des films, sur les 360 films proposés, a veillé à retenir que des œuvres qui reflètent la réalité et les préoccupations des populations arabes.

Dans la catégorie des longs métrages, l’Algérie participe avec deux films, « Nous n’étions des héros » de Nasredine Guenifi, adapté de l’ouvrage d’Abdelhamid Benzine « le Camp » et « Jusqu’à la fin des temps » de Yasmine Chouikh.

Les autres œuvres en compétition sont respectivement « Kilikis, la cité des hiboux » du marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi, « Un homme et trois jours » du syrien Djoud Saïd, « Photocopie » de l’égyption Tameur Ochri, «Tunis by night » d’Elyes Bakar, « Amouri » de l’émirati Ameur Selmine El Mori, « El Ahla » de l’irakien Mohamed Derradji, « Nour » du libanais Zaarour, « Le devoir » de la palestinienne Anne Marie Djasser.

Il faut dire que la préparation de cette onzième édition n’a pas été de tout repos pour les organisateurs eu égard à la baisse drastique de la subvention accordée pour son organisation ne dépassait les 40 millions de dinars milliards. « Pour cette édition, les organisateurs ont essayé d’inviter les grands noms du cinéma », a notamment déclaré M Brahim Seddiki commissaire du Festival.

La présente édition, se distingue l’hommage particulier qui sera rendu à deux figures disparues du 7ème art arabe qui seront honorés à cette occasion. Il s’agit du cinéaste algérien Farouk Beloufa, réalisateur du film « Nahla » traitant de la guerre civile au Liban, et l’icône du 7ème art arabe Chadia. Le réalisateur algérien Merzak Allouache présidera le jury des longs métrages, la libanaise Tekla Chamoune, présidera le jury de la section court métrage et enfin le réalisateur et écrivain irakien Kacem Hawl Sadum présidera celui des documentaires.

Dans la section court-métrage, 14 œuvres sont en lice dont deux films algériens « feuille blanche » de Mohammed Nadjib Amraoui et « champs de bataille » de Anwar Smaine. Les autres courts métrages représenteront l’Egypte, la Syrie, le Bahrein, l’Irak, l’Arabie Saoudite, la Libye, le Liban et la Palestine.

Le film documentaire enregistre une forte présence algérienne avec cinq films « Sur les traces des camps de concentration » de Saïd Oulmi , « La bataille d’Alger un film d’histoire » de Malek Bensmail, « Souvenirs d’exil » de Mokhtar Karboua, « Des moutons et des hommes » de Karim Sayad et le film «la Bataille d’Alger » de Salim Aggar.

La cérémonie de clôture devra se dérouler au théâtre de verdure « Chakroune Hasni ». A souligner qu’un nombre de wilayas de l’ouest accueilleront des activités en rapport avec le FIOFA dont Sidi Belabès, Mostaganem et Aïn Témouchent. Selon les organisateurs une vingtaine de journalistes venus de différents pays sont attendus à Oran pour couvrir l’évènement.

R. C.