La poterie en fête à Maatkas : 120 artisans venus de 23 wilayas prennent part

Pas moins de 120 artisans représentant vingt trois wilaya du pays sont attendus à la huitième édition du Festival culturel local de la poterie de Maatkas qui s’ouvrira aujourd’hui, apprend-on du commissaire de ce festival local, Mustapha Meziani. Cette huitième édition dédié à deux militants culturels de la région, en l’occurrence Said Boukhari et Hocine Attar, se poursuivra jusqu’au 29 juillet courant au niveau du collège Mohamed Ounar qui a été choisi par les organisateurs pour être le théâtre des activités de cette manifestation dédiée à la poterie et aussi aux divers produits artisanaux locaux. Un riche programme a été concocté par le commissariat de ce festival. Il consistera en une démonstration de cuisson traditionnelle de poterie qui aura lieu à l’ouverture de cette édition qui sera suivie d’une séance de vernissage de l’exposition des artisans et les ateliers de poteries. Plusieurs conférences traitant de la poterie et de la valorisation des savoirs ancestraux seront également au programme de ce festival visant la promotion de l’activité artisanale en générale et de la poterie locale en particulier. « les territoires de la poterie modelée en Grande Kabylie», « la valorisation institutionnelle des savoir-faire locaux

: entre valorisation administrative et reconfiguration des métiers artisanaux », « l’exploitation des archives locales pour la mise en valeur des savoir-faire ancestraux » et « la poterie kabyle : objet ethnographique, objet d’étude, objet commercial », tels sont les thèmes des quatre conférences qu’animeront des professeurs et spécialistes tout au long de cette huitième édition de ce festival local de la poterie de Maatkas, selon le programme rendu public hier par le commissariat du festival. Selon le commissaire de ce festival, le principal objectif de l’organisation de cette manifestation culturelle est la préservation de cette activité transmise de générations en générations dans cette localité de Maatkas, une région connue pour sa poterie traditionnelle richement décorée.

En sus de la préservation, le festival ambitionne aussi de faire la promotion de la poterie locale de Maatkas afin de perpétuer ce métier ancestral. Pour se faire, la création d’un musée et d’un marché de la poterie est fortement recommandée par les différents artisans potiers de la localité estimant que l’écoulement de leurs produits est le seul garant du maintien de cette activité et sa transmission aux futures générations. En plus de la poterie, plusieurs autres produits de l’artisanat, notamment la vannerie, la robe kabyle, le tapis, bijoux y seront exposés et proposés à la vente aux visiteurs de cet événement culturel.

Bel. Adrar