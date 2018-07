Festival international de Djemila : une pléiade d’artistes de renom

C’est décidé ! la 14e édition du Festival international de Djemila aura lieu du 3 au 7 août prochain et sera marquée cette année par un riche programme qui sera animé par une quarantaine d’artistes nationaux dont la renommée n’est plus à démontrer autant en Algérie que sur la scène internationale.

C’est ce qu’a indiqué hier Khaled Mehenaoui, le nouveau commissaire de cette grande manifestation artistique à l’issue d’une conférence de presse qu’il a animé pour la symbolique culturelle au théâtre de Sétif. L’intervenant a saisi cette opportunité pour dévoiler le programme de ce festival et répondre à une série de questions émanant de la presse écrite, parlée et filmée.

Un festival dira t-il dont l’ouverture sera marquée par une immense carte postale du patrimoine chanté de la région, notamment le genre «Sraoui» entretenu depuis la nuit des temps par de grandes figures de la chanson sétifienne qui ne sont plus de ce monde mais dont les œuvres et les voix déchireront le ciel de Cuicul aux côtés de tous ceux qui sont encore là et qui veillent à entretenir et valoriser ce somptueux bouquet d’un patrimoine qui n’a pas livré tous ses secrets.

Dans cette sublime mosaïque qui mettra aussi en exergue bien des traditions fortes des hautes plaines sétifienne, Mohamed Benchaib, Said Mehentel, Nourdine Staifi, Samir Belkhir, Lyes Baadj reviendront l’espace d’une soirée retrouver Bekakchi el Khier, Tchier Abdelghani et bien des vedettes de la chanson sétifienne.

Une soirée dont la richesse s’étalera à d’autres artistes de renom, à l’instar Benhadj et Bekakchi el khier au moment où des artistes tunisiens s’attèleront à refaire le parcours de Ain Fouara, symbole de la ville, à travers la technique du dessin par le sable .

Les quatre autres soirées ne seront pas sans revêtir le même intérêtt avec de grands noms de la chanson tels que Bilel Seghir, Cheb Khalas, Massi, Cheb Azziz, Hadjerssi, Hok Saib, Freeklane, cheb Wahid et Cheb Arres qui a toujours fait un tabac durant ce festival. Un programme qui ne sera pas sans etre relevé par la participation de cheb Nasro, Imzad, cheb Zinou, El Dey et Sekkak Amel avant la soirée de clôture à l’issue de laquelle les adeptes de cheb Nasro retrouveront aussi Khaled DDA, Rachdi, Yacin Tigre et Tikoubaouine.

Une édition soulignera également l’intervenant qui sera précédée à partir du 29 de ce mois jusqu’à l’ouverture, par une caravane culturelle forte d’une quarantaine d’artistes. Une nouvelle initiative qui permettra au festival de rayonner sur plusieurs communes et au delà de l’animation qu’elle procurera fera aussi dans le sens d’une proximité d’information et de sensibilisation. L’autre nouveauté réside dans le retour de la « Khaima » culturelle qui sera implantée au cœur de ce merveilleux site et permettra a de nombreux hommes et femmes de cultures, écrivains, auteurs de venir presenter leurs œuvres et se livrer à un débat avec le public. Un festival ajoutera Khaled Mehenaoui qui sera également marqué chaque soir par un hommage qui sera rendu à des artistes Algériens avec dira t’il pour dette 14eme édition, Othmane Bali dont la famille sera présente à Djemila, Baadj Lyes qui sera aussi honoré à titre posthume, Bariza et Mustapha Zemirli au moment ou Rabah Deriassa et Karima sont encore au stade de Contact.

Bien que le Budget de ce festival soit de 60 % en deca de celui des éditions précédente, le festival international de Djemila tel que dénommé dans son institution sur le journal officiel aura à faire valoir la coopération culturelle de l’Algérie avec bien d’autres pays du monde pour préserver sa dimension ajoutera l’intervenant qui fera état aussi de la nécessité de sortir de cette vision du « Beilek » et du tout sur le dos de l’état pour faire place au partenariat et au parrainage avec de grandes entreprises nationales à même de financer ce festival et le hisser à la dimension qu’il mérite, ajoutera l’intervenant.

Une conférence de presse à l’issue de laquelle le commissaire de ce festival ne manquera pas cependant de souligner l’interet du ministre de la culture et du wali ,consacrant une part importante au volet inhérent à la communication et les dispositions prises dans ce contexte ainsi qu’a la présence et l’accueil du public dont le transport sera assuré gratuitement avec comme autre nouveauté au plan organisationnel , l’implication des jeunes de Djemila qui auront également un rôle à jouer dans la mise en œuvre de visites guidées sur ce site archéologique.

F . Zoghbi