Flux financiers illicites : L’Afrique perd plus de 50 milliards de dollars/an

Le phénomène des flux financiers illicites demeure l’un des défis majeurs du développement. Objet d’une préoccupation croissante au cours de ces vingt dernières années, les FFI occupent, par conséquent, le centre d’intérêt d’institutions internationales et autres organisations spécialisés dans la lutte contre ce mal planétaire. Les estimations de l’ampleur de ce fléau, en constante progression, ont en effet contribué à attirer l’attention de multiples organismes, non gouvernementaux essentiellement.

Dans ce contexte, la « Conférence sur les flux financiers illicites et la fausse facturation » organisée tout récemment par l’organisation mondiale des douanes, s’est intéressée à la façon de mieux cerner les mécanismes et autres supports servant au transfert illégal d’argent passant par les transactions commerciales.

L’intérêt des experts est également allé aux « aspects organisationnels et opérationnels de la réponse des douanes face à ce problème », notamment sur les plans technologique et logistique.

Les conclusions confirment que, « les principales formes de fausse facturation, qui permettent de faire circuler des flux financiers illicites, sont la surfacturation des importations en vue de maquiller une fuite de capitaux, la sous-facturation des exportations en vue de dissimuler un profit commercial à l’étranger (dans un pays tiers, par exemple un paradis fiscal) et la surfacturation des exportations en vue de faire entrer des recettes illicites (cachées) dans le système financier national légal ». Des pratiques internationales courantes qui compliquent la mission des organismes de lutte contre de tels phénomènes, de par la complexité de leurs ramifications.

En référence aux différentes études, l’Afrique demeure le continent le plus touché par ces transactions illicites de capitaux qui minent et saignent les économies de plusieurs pays de la région. Des experts sollicités sur la question ont recommandé aux États africains d’unir leurs efforts pour lutter contre les mouvements illicites de capitaux internationaux en provenance du continent. Lors d’une discussion de haut niveau qui s’est tenue en mai 2018, en marge de la Conférence des ministres de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU, il a été souligné que l’argent transféré illégalement entre les pays et l’évasion fiscale représentaient aujourd’hui une perte de 100 milliards de dollars, par an, pour les États africains. Selon les estimations de la CEA, plus de la moitié (56,2%) des flux financiers illicites, émanant d’Afrique, provient du secteur minier et est fortement concentrée dans quelques pays.

Le rapport du Groupe de haut niveau de l’Union africaine sur les fuites illicites de capitaux estime que plus de 50 milliards de dollars quittent le continent chaque année. Global Financial Integrity affirme que « le continent supporte la charge la plus disproportionnée de fuites de capitaux transfrontalières non officielles, soit environ 8,6% de son PIB ».

D. Akila