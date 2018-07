Coopération algéro-américaine : Valoriser le produit algérien

Les relations bilatérales entre l’Algérie et les Etats-Unis ont connu, ces dernières années, une amélioration remarquable. Plusieurs responsables américains et hommes d’affaires ont exprimé à maintes reprises leur souhait d’investir davantage en Algérie, notamment dans des secteurs stratégiques (l’agriculture, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie et la santé). En effet, l’organisation de la semaine économique et culturelle de l’Algérie à Washington, du 10 au 13 septembre 2018, par l’ambassade d’Algérie aux USA, en collaboration avec le Conseil d’affaires algéro-américain, constitue un signal fort de la volonté des deux pays à renforcer la coopération, surtout économique. Dans un communiqué publié sur le site de la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI), les organisateurs ont précisé que la tenue de cet événement a notamment pour objectif d’offrir aux opérateurs économiques algériens l’opportunité de valoriser le produit algérien et le placer sur le marché des USA. Aussi, il leur permettra de se familiariser avec les modalités pratiques d’accès au marché américain (normes, accréditation, réglementation…). Il s’agit également, a ajouté la même source, d’une opportunité idoine pour nouer des partenariats avec les grands distributeurs américains.

Il y a lieu de noter qu’en marge ce cette rencontre, des interventions des deux parties algérienne et américaine, à travers des officiels et des hommes d’affaires, ainsi qu’une exposition dans le Hall d’ALGEX, d’échantillons de produits algériens sont programmés. Dans un entretien accordé à El Moudjahid, le président du Conseil d’affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoune, avait souligné que « durant ces deux dernières années, nous avons remarqué qu’il y avait un intérêt particulier, de la part de quelques entreprises américaines de différentes tailles et différentes activités, à explorer les opportunités qu’offre le marché algérien». Il s’agit, a-t-il précisé, « de compagnies qui activent dans le secteur pharmaceutique et des équipements médicaux, et dans le secteur de l’agriculture ».

S’agissant des accords de partenariat et des contrats signés, il a indiqué que « jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’ensemble des contrats initiés par le Conseil ont bel et bien vu le jour ». Appuyant ses dires, Chikhoune a indiqué que dans le domaine industriel, plusieurs Success Stories ont été réalisés, à savoir le partenariat entre Sonelgaz et General Electric, en 2014, pour la fabrication de turbines à gaz à Batna.

Une joint-venture dans le domaine de la fabrication de structures d’acier légers pour le logement et bâtiment a été créée entre Frame US Steel Company et Batimetal. La société est entrée en production en mai 2014.

Enfin, une joint-venture dans le domaine de la fabrication des tracteurs a également été créée entre Massey Fergusson Company (AGCO) et l’EPE ETRAG à Constantine.

L’ambassadeur algérien à Washington Madjid Bouguerra avait déclaré qu’en 2006, les États-Unis se classaient au premier rang des clients de l’Algérie avec une valeur de 14,04 milliards de dollars, et à la 5e place parmi ses fournisseurs pour 1,41 milliard de dollars.

M.A.Z