Conseil Constitutionnel : M. Medelci souligne le souci du président Bouteflika de poursuivre les réformes

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a affirmé, lundi dernier à Alger le souci du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de veiller à ce que toutes les institutions du pays poursuivent la mise en œuvre des réformes et «exercent leurs prérogatives en toute probité». Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de prestation de serment par les cinq nouveaux membres du Conseil constitutionnel, M. Medelci a souligné que «le Président de la République a de tout temps donné des instructions en faveur de la mise œuvre de ces réformes en y associant toutes les institutions dont le Conseil constitutionnel pour qu’elles puissent exercer leurs prérogatives en toute probité».

La rencontre avec M. Bouteflika a permis d’«évoquer les grands pas franchis sur la voie des réformes initiées par le pays et les plus importantes échéances relatives aux amendements constitutionnels de manière générale et au Conseil constitutionnel de manière particulière», a-t-il ajouté. A ce propos, M. Medelci a indiqué que le poste de vice-président du Conseil constitutionnel et les exigences de compétences, désormais définis par la Constitution «ont permis au Conseil constitutionnel de s’acquitter pleinement de ses missions à travers des moyens adaptés aux nouvelles prérogatives de cette instance». Pour rappel, les cinq nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment, lundi à Alger, devant le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Il s’agit de Mmes Salima Mousserati et Chadia Rehab, désignées par le Président de la République, M. Mohamed Réda Ousahla, élu par le Conseil de la nation, Mme Khadidja Abbad, élu par l’Assemblée populaire nationale (APN) et M. M’hamed Adda Djelloul, élu par le Conseil d’Etat. La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée en présence du président de l’APN, Saïd Bouhadja, du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre d’Etat conseiller spécial du Président de la République, Tayeb Belaïz, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, du président de la Cour suprême, Slimane Boudi, et de la présidente du Conseil d’Etat, Soumia Abdessedouk.

Le Conseil constitutionnel est composé de 12 membres, dont 4 sont désignés par le Président de la République, 2 élus par l’Assemblée populaire nationale (APN), 2 élus par le Conseil de la nation, 2 élus par la Cour suprême et 2 élus par le Conseil d’Etat.