Investissement dans les Wilayas du sud et des Hauts plateaux : Des mesures incitatives de l’Etat

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a souligné, hier à Saïda, que «les mesures incitatives mises en place par l’Etat au titre du programme du Président de la République, permettront aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux d’attirer les investissements et de les accompagner».

Lors de sa visite de l’usine de montage de véhicules de marque Suzuki, Nouredine Bedoui a déclaré que les grandes mesures incitatives mises en place par l’Etat au titre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika permettront aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux d’impulser une dynamique d’investissement économique et industrielle. Le ministre a rappelé que l’investisseur en Algérie peut s’installer dans toutes les régions du pays et a le droit de s’informer sur les mesures incitatives et les spécificités de la région ciblée. «Dans ces régions, les ressources humaines existent et les portes de l’Algérie sont ouvertes devant les capacités d’investissement pouvant créer une dynamique économique et industrielle et générer des emplois au profit des jeunes de ces régions», a-t-il assuré.

Il est attendu que l’usine de montage de véhicules de marque «Suzuki», inscrite au titre de l’investissement privé, puisse générer 500 postes d’emploi. Elle entrera en production durant l’année en cours avec un premier taux d’intégration de l’ordre de 12% pour atteindre les 60% en 2023, selon les explications fournies dans ce cadre. En visitant l’unité de production du lait et de ses dérivés «El Manbaa», relevant du groupe public «Giplait» de Saïda, le ministre a insisté sur la nécessité d’orienter le soutien de l’Etat en faveur des producteurs du lait pour garantir la sécurité alimentaire. «Il est impensable que sur un total de 441 producteurs de lait dans la wilaya de Saïda, le nombre de fournisseurs de l’unité de production du lait et ses dérivés ne dépasse pas les 30 producteurs. Il faut combler ce déficit pour assurer la sécurité alimentaire», a-t-il précisé. Nouredine Bedoui a procédé également à l’inauguration d’une piscine semi-olympique au complexe sportif 13-Avril-1958, comme il a posé la première pierre du projet d’extension de l’hôtel des eaux thermales du village de Hammam Rabi, dans la commune de Khaled. Sur place, il a présidé une cérémonie de signature d’une convention entre la direction de l’action sociale et 5 communes enclavées de la wilaya qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité avec les couches nécessiteuses et défavorisées. Par ailleurs, un acte de concession a été remis à la Fédération algérienne de football (FAF) pour la construction d’un centre régional de préparation des équipes nationales sur une surface de 12 ha.

Le ministre a également affirmé que le programme présidentiel en matière d’habitat se «concrétise chaque jour sur le terrain». En visitant le pôle urbain de 1.200 logements publics locatifs de la ville de Saïda, baptisé du nom du défunt moudjahid Tahiri Abdelkader, et dans l’attente de leur attribution prochaine, M. Bedoui a souligné que «le programme d’habitat initié par le Président de la République se concrétise quotidiennement sur le terrain».

«Les projets d’habitat, lancés à travers tout le pays et pour lesquels l’Etat a mobilisé tous les moyens, connaissent un rythme de réalisation avancé et seront livrés dans les délais impartis», a-t-il assuré.

Dans ce contexte, il a évoqué «l’important» programme d’habitat de 2.200 logements de type LPL qui sera attribué dans la wilaya de Saïda, au début des mois d’août et novembre prochains ainsi qu’au début de l’année prochaine.

Le ministre a exhorté les autorités concernées à réserver des assiettes au sein des groupements d’habitat à l’investissement privé pour la réalisation de structures sportives, de centres commerciaux et autres structures d’accompagnement afin de donner une nouvelle dynamique à ces cités et créer des emplois. Au même pôle d’habitat, Nouredine Bedoui a posé la première pierre d’un CEM de 18 classes qui sera réalisé par l’OPGI dans un délai de 9 mois. Une école primaire, qui sera réceptionnée en août prochain, a été baptisée du nom du défunt moudjahid Hachmaoui Mohamed. Par ailleurs, le ministre a inspecté les travaux d’aménagement de l’oued traversant la ville de Saïda pour lesquels une enveloppe de 5 milliards de DA a été dégagée. Les travaux se poursuivent aux abords de l’oued pour protéger la population riveraine du risque de crues avec la réalisation d’espaces verts sur une distance de 9 km, selon les explications fournies sur place. Sur le même site, le ministre a rencontré des citoyens qui ont demandé des aides pour la réfection de leurs maisons et immeubles.

Nouredine Bedoui leur a assuré qu’ils doivent s’organiser dans un cadre associatif pour que l’Etat puisse les aider à résoudre leurs problèmes, dont l’éclairage public et les problèmes d’étanchéité. «Il y aura la contribution de l’Etat mais également celle des citoyens concernés», a-t-il précisé. Par ailleurs, Nouredine Bedoui a inauguré une station de traitement des eaux usées de la ville de Saïda d’une capacité de 30.000 m3/jour. Le ministre poursuivra sa visite d’inspection dans la wilaya de Saïda en inspectant et inaugurant en cette deuxième journée, plusieurs projets relevant de divers secteurs.



Renforcer le budget des communes



Le ministre a aussi déclaré que «le véritable défi pour les communes consiste à améliorer les mécanismes de recouvrement fiscal à même de contribuer au renforcement de leurs budgets».

«Le véritable défi pour les communes à l’heure actuelle est le recouvrement fiscal, la réhabilitation de leurs biens et la mise en valeur des domaines exploités par les investisseurs privés», a souligné M. Bedoui lors de l’inauguration d’un centre des impôts de proximité au niveau de la commune de Hassasna. «Le taux de recouvrement de la taxe foncière et de l’assainissement demeure très faible d’où la nécessité, pour les communes, d’améliorer les mécanismes de recouvrement et de développer les méthodes de travail», a précisé le ministre. Invitant les services des impôts à accompagner les 1.541 communes que compte le pays avec de nouvelles méthodes, le ministre de l’Intérieur a évoqué la possibilité de désigner un inspecteur des impôts au niveau de chaque commune, ce dernier sera orienté pour la mise en place de la cartographie du recouvrement, avant de mettre l’accent sur la concrétisation de cette approche, d’autant que «la majorité des présidents d’APC sont de nouveaux élus».

Le ministre qui a procédé, au niveau de la même commune, à la pose de la première pierre d’un CEM s’inscrivant dans le cadre du programme d’urgence dont a bénéficié la wilaya de Saïda et qui a permis de lever le gel sur 32 établissements éducatifs, a mis l’accent sur le respect des délais de livraison du projet, à savoir la prochaine rentrée scolaire. Dans le même sillage, M. Bedoui a inauguré un établissement public hospitalier de 60 lits, troisième du genre après ceux réalisés au niveau des communes de Youb et de Sidi Boubaker. Le ministre s’est déplacé ensuite à la commune d’Ouled Brahim pour l’inauguration d’un siège APC. A Ain Lahdjar, le ministre a présidé également la cérémonie de l’ouverture des sièges d’APC et de daïra. Rappelant la décision portant le traitement de tous les documents biométriques au niveau des APC, M. Bedoui a souligné à Aïn Lahdjar «la nécessité de numériser les archives au niveau des daïras et APC».

«L’Etat est déterminé à assainir le foncier agricole et industriel», a précisé le ministre lors de sa visite d’une exploitation agricole privée, mettant en avant le soutien, l’accompagnement et l’encouragement de l’Etat en faveur des investisseurs sérieux.