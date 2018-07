A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 23 juillet : Le Président Bouteflika félicite son homologue égyptien

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue égyptien, Abdel Fattah al Sissi, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du 23 juillet, dans lequel il a réaffirmé sa détermination à "œuvrer avec lui à la promotion des relations fraternelles et de coopération unissant les deux pays frères dans les différents domaines". "Il m'est particulièrement agréable au moment où la République arabe d'Egypte célèbre l'anniversaire de la Glorieuse révolution du 23 juillet 1952, de vous adresser, mes chaleureuses félicitations, implorant Dieu de vous accorder pleine réussite et au peuple égyptien frère, davantage de victoires et acquis, ainsi que davantage de progrès et de prospérité, sous votre direction éclairée ", lit-on dans le message du chef de l'Etat. "Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer mon entière détermination à œuvrer à la promotion des relations fraternelles et de coopération entre nos deux pays frères dans les différents domaines et mon souci constant à consolider la tradition de concertation et de coordination existant entre l'Algérie et l'Egypte au service des aspirations de nos deux peuples frères au mieux des intérêts suprêmes de nos deux pays et à hisser les relations fraternelles au plus haut niveau", a ajouté le Président de la République.