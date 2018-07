Membres et fonctionnaires de l'Assemblée nationale sahraouie : Formation à l’APN

Le président de l’APN Said Bouhadja a présidé, hier, une cérémonie de remise de certificats de formation au profit des membres et fonctionnaires de l'Assemblée nationale sahraouie et aux cadre des différentes institutions ministérielles de la République arabe sahraouie démocratique ayant participé à la 5e édition de la session de formation encadrée par l'APN durant la période allant du 23 juin au 23 juillet 2018, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

A cette occasion, le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb a réitéré "la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la question sahraouie", affirmant "la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination et la liberté", soulignant, dans ce contexte, "les voies et moyens à même d'apporter soutien à la question sahraouie, la promotion de la coopération et la solidarité dans le cadre de la diplomatie parlementaire à travers la relance de la commission d'amitié parlementaire entre les deux pays".