Voilier-école El-Mellah : escale à Oran

Dans la cadre de la quatrième phase de la campagne d'instruction " Eté-2018", le voilier-école El-Mellah numéro de bord (938) a effectué, hier, une escale à Oran en provenance de La Valette à Malte, où il a été accueilli par le commandant de la Façade maritime Ouest (2e Région militaire)". "Au cours de cette escale, l'équipage du voilier-école qui effectue sa première campagne d'instruction cette année, durant la période du 30 juin au 5 août 2018, effectuera une visite de courtoisie au commandant de la 2e Région Militaire et aux autorités locales de la wilaya d'Oran. En outre, plusieurs activités sportives et culturelles seront organisées au profit des élèves", souligne le communiqué. Il est à signaler que le circuit de la campagne d'instruction "Eté-2018 ", dont bénéficient 99 élèves officiers de carrière en première année de formation LMD à l'Ecole supérieure navale de Tamentfoust, "durera 35 jours, dont 20 de navigation dans le Bassin Ouest de la Méditerranée avec plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers, et permettra aux élèves d'appliquer leur connaissances théoriques acquises au sein de l'école, dans le cadre de leur cursus de formation, et aussi de tester leurs capacités à s'acclimater aux conditions réelles de navigation", ajoute le MDN.