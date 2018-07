Basket-ball 3x3 : Les sélections nationales au pied du podium

Les sélections algériennes (garçons/filles) de basket-ball (3x3) ont terminé au pied du podium des Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, après leurs défaites respectives contre le Nigeria (17-16) et l'Egypte (20-8), en matchs de classement pour la troisième place, disputés dimanche soir au Complexe Ahmed- Ghermoul (Alger). Le Mali, grand favori du tournoi, a remporté l'or aussi bien chez les garçons que chez les filles, après avoir dominé respectivement l'Egypte (13-9) et le Nigeria (21-5), lors des finales qui ont été disputées dans la foulée des matchs de classement. Des deux sélections algériennes, c'est celle des garçons qui a nourri le plus de regrets après avoir terminé à cette frustrante 4e place, car elle semblait en mesure de faire beaucoup mieux. «On aurait pu aller en finale et offrir à l'Algérie au moins une médaille d'argent. A la fin, nous sortons complètement bredouille et c'est frustrant», a indiqué à l'entraîneur national Sofiane Boulahia, juste après avoir perdu le match pour la 3e place. En effet, en demi-finale contre l'Egypte, les Algériens semblaient bien partis pour se qualifier, avant de se faire égaliser à quelques encablures du coup de sifflet final (14-14). Il fallait alors recourir aux prolongations pour départager les deux équipes et c'est finalement l'Egypte qui a réussi à l'emporter (16-14), tout comme le Mali, qui avait surclassé le Nigeria (17-15) dans l'autre demi-finale.

Le même scénario s'est répété dans le match de classement pour la 3e place, puisqu'à 24 secondes de la fin, les Algériens menaient confortablement (16-14), avant de commettre quelques erreurs d'inattention qui ont fini par tout remettre en cause. En effet, les Nigérians ont commencé par marquer un point, avant d'obtenir deux lancers francs, qui leur ont permis de renverser complètement la situation (17-16), alors qu'il ne restait que trois petites secondes à jouer. MDe son côté, l'entraîneur de la sélection algérienne féminine, Radia Hamadache a expliqué la lourde défaite de son équipe contre l'Egypte par «la grosse débauche d'énergie» dans le match précédent. «Les Maliennes étaient les grandes favorites du tournoi et les filles étaient très motivées lorsqu'elles les avaient affrontées en demi-finale. Elles ont vraiment tout donné, comme le prouve le score étriqué de 13-9.

Des efforts que nous avons fini par payer dans le match de classement face à l'Egypte, surtout que le temps de récupération était relativement court», a-t-elle encore expliqué.

Tableau des médailles

Classement Or Argent Bronze Total

1. Egypte 49 20 17 86

2. Algérie 20 24 32 76

3. Nigeria 13 9 15 37

4. Tunisie 10 16 12 38

5. Maroc 9 16 11 36

6. Ethiopie 4 3 2 9

7. Maurice 3 4 4 11

8. Namibie 2 4 4 10

9. Mali 2 -- 2 4

10. Zimbabwe 1 2 1 4