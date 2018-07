Gymnastique (Trampoline et Tumbling par équipe) : 4 médailles dont 2 en or

La sélection algérienne de gymnastique garçons et filles a remporté quatre nouvelles médailles (2 or et 2 argent), lors de la quatrième journée consacrée aux épreuves par équipes de trampoline et tumbling, à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudia d’Alger, dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018). La première médaille d’or a été remportée par la sélection algérienne masculine de tumbling, composée de Laras Mohamed, Kehal Alla Eddine, Sabour Mohamed Yahi et Bouzid Ishak, un quatuor qui a dominé ses concurrents, notamment les Angolais, médaillés d’argent de l’épreuve. «Je remercie mes athlètes qui ont fait preuve de courage et d’abnégation dans leur préparation. C’est une étape préparatoire pour les prochains championnats du monde prévus le mois de novembre en Russie. C’est des jeunes talents qui ont déjà été des champions d’Afrique dans la catégorie des 12-13 ans», a déclaré à l’entraîneur de la sélection féminine de tumbling, Hamza Ahmed Cherif. De son côté, la sélection féminine de Tumbling, composée de Djafour Razia, Benadou Hanane, Hamidi Sihem et Hamidi Majda, a créé la surprise en allant chercher la médaille d’or par équipe, devant de redoutables angolaises, médaillées d’argent et Namibiennes, médaillées de bronze. «A vrai dire, je suis très surpris par cette médaille d’or. C’est des athlètes qui ont été médaillées en gymnastique artistique, à l’image de Hamidi Sihem, médaillée d’or au sol et Razia Djafour, médaillée de bronze aux barres asymétriques. Ces athlètes n’étaient pas préparées pour participer aux épreuves de Tumbling mais qui ont été engagées parce que nous n’avons pas d’athlètes dans cette spécialité», a déclaré l’entraîneur des filles, Abdelkader Brikci qui est lui-même spécialiste en gymnastique artistique. Deux médailles d’argent ont été également décrochées par les sélections algériennes masculine et féminine, alors que les deux médailles d’or sont revenues aux Egyptiens. La Namibie a pris le bronze dans les deux sexes. «C’était une compétition très difficile devant les Egyptiens qui ont dominé les épreuves de Trampoline. On aurait pu prétendre à un meilleur résultat si ce n’est la petite erreur commise par notre meilleur athlète, à savoir Belkheir Noureddine, le seul Algérien qualifié aux JOJ-2018 en Argentine. J’espère qu’on va se ressaisir demain lors des épreuves individuelles», a déclaré Brahimi Ali Jaber, entraîneur de la sélection masculine de trampoline.