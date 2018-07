Cyclisme - Contre-la-montre individuel : De l’argent et du bronze

Les cyclistes algériens Aïssa Lebsir et Nour-Yassmine Bouzenzen ont décroché respectivement l'argent et le bronze du contre-la-montre individuel des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), disputé entre Réghaïa et Rouiba (Alger). La course des garçons a été disputée sur une distance de 22,8 km, tandis que celle des filles s'est déroulée sur un parcours de 13,8 km. Chez les garçons, Lebsir a terminé la course à la deuxième place avec un chrono de 31:09.315, derrière l'Egyptien Youssef Abouelhassan sacré avec un temps de 30:22.201. La médaille de bronze a été remportée par l'Ethiopien Kbrab Teklehayma Tesfay (31:16.449). «Je suis très heureux d'avoir remporté la médaille d'argent. J'ai tout donné sur la piste avec l'espoir d'enregistrer un bon résultat. Mis à part la chaleur, la course n'a pas été trop compliquée, j'ai su gérer la situation. Maintenant je dois continuer à travailler avec la même manière pour essayer de remporter une médaille d'or lors des prochaines courses», a déclaré Lebsir. La course des filles a été remportée par l'Ethiopienne Helen Flsha qui s'est adjugée l'or avec un chrono de 19:57.712. La médaille d'argent est revenue à sa compatriote Zayd Haftu qui a enregistré un temps de 21:43.996, alors que l'Algérienne Nour-Yassmine Bouzenzen s'est contentée du bronze après avoir clôturé la course avec un chrono de 21:59.277. «La course était très difficile dès le début. Dieu merci, j'ai décroché la troisième place malgré toutes les difficultés. Je remercie mes entraîneurs et la Fédération algérienne de cyclisme pour leurs soutiens et tous les moyens fournis», a dit la native de Réghaïa.