Jeux africains de la jeunesse, Alger-2018, Seif Ahmed (Président de la fédération africaine de Hockey membre de l’exécutif de la FIH) : « Introduire le Hockey en Algérie nous tient à cœur »

Nous avons profité de la présence du président de la Fédération africaine de Hockey (FAH) et membre du bureau exécutif de la Fédération internationale de hockey (FIH), l’Egyptien, M. Seif Ahmed, en Algérie où il suit assidûment le déroulement de cette discipline à l’occasion des JAJ-2018 d’Alger, pour lui poser quelques questions en rapport avec le tournoi de hockey et les conditions de son déroulement. Il a accepté de répondre aimablement et avec une très grande gentillesse à nos questions.



Tout d’abord, bienvenue en Algérie, M. Seif Ahmed…

Merci beaucoup. L’Algérie est un pays réputé pour son hospitalité qu’elle réserve à ses hôtes. Personnellement, avant de dire quoique ce soit, je tiens à remercier vivement les autorités algériennes et les responsables du sport en Algérie, d’avoir organisé ces Jeux africains de la Jeunesse. L’Algérie s’est de tout temps montrée à la hauteur des événements sportifs qu’elle organise. Elle le prouve encore une fois, en offrant l’opportunité aux jeunes sportifs africains d’échanger entre eux sur tous les plans, sportif, culturel et celui des idées. C’est une très bonne chose que je tiens à saluer.



La compétition de hockey sur gazon se déroule-t-elle dans de bonnes conditions ?

Pour moi qui la suis de près, je peux dire que oui. Tout se passe bien et la compétition se poursuit dans de bonnes conditions. Les moyens nécessaires pour cela sont réunis. En tant que président de la Fédération africaine de Hockey je suis satisfait des conditions mises à la disposition des sélections africaines de Hockey sur gazon. Les matches sont très disputés et très animés.



Que pensez-vous du niveau affiché par les sélections algériennes garçons et filles ?

Certes, sur le plan comptable et donc celui des résultats, ce n’est pas brillant, cela pour la simple raison, que le hockey sur gazon n’est pas pratiqué en Algérie. Toutefois, personnellement je leur tire chapeau parce que les joueuses et joueurs de la sélection algérienne, ont affiché beaucoup de courage et de détermination à chaque rencontre qu’ils ont livrées.

L’on décèle rapidement l’intérêt à cette discipline assez difficile, qui demande beaucoup d’effort. Je veux rajouter autre chose dans le même contexte…

Allez-y…

Il faut bien rappeler que les sélections masculine et féminine algériennes ont une existence très récente. Elles ont été constituées au mois de février seulement. Soit depuis à peine six mois. Ce qui est formidable. J’ai remarqué qu’il y a du potentiel et qu’il serait très bien de développer cette discipline en Algérie. Les étudiants de l’école sportive de Ain Benian ont accepté de jouer le jeu en formant les sélections algériennes de hockey sur gazon garçons et filles. J’estime de par mon expérience que l’Algérie peut avoir de très bons joueurs et joueuses dans cette discipline sportive, qu’il tien à cœur à la Fédération africaine de hockey que je préside et à la Fédération internationale de hockey dont je suis un membre de l’exécutif d’encourager les Algériens à créer une Fédération algérienne de hockey et ensuite encourager les amoureux de ce sport à lancer des clubs. On est-là pour leur prodiguer aide et assistance. Merci encore une fois à l’Algérie et aux Algériens pour tout. Ici, on se sent comme chez nous.

Mohamed-Amine Azzouz