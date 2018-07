Sûreté de la wilaya d’Alger : Remise de grades à 930 fonctionnaires de police

A l’occasion du 56e anniversaire de la création de la Police algérienne, célébré le 22 juillet de chaque année, la Sûreté de la wilaya d’Alger a organisé, hier, une cérémonie de promotion de 930 agents et officiers de police, à des grades supérieurs. Etaient présents à la cérémonie de promotion, qui s’est déroulée au siège du Groupement de réserve et d’intervention de Kouba, le nouveau chef de sûreté de la wilaya d’Alger, Mohamed Bettache, de hauts gradés des services de sécurité ainsi que des représentants des collectivités locales et de la société civile. Aussi, cette promotion, qui concerne 930 policiers, a vu la distinction de nouveaux grades supérieurs à sept commissaires principaux promus divisionnaires, 17 commissaires promus commissaires principaux, 13 lieutenants élevés au grade de commissaires de police, et 4 lieutenants de police, dont une femme, ont également été nommés. Par ailleurs, 150 inspecteurs ont été élevés au grade d’inspecteurs principaux de police, dont trois femmes, 93 autres policiers se sont vu octroyer le grade d’inspecteurs, parmi eux, deux femmes, 260 ont été promus brigadiers-chefs, et 386 autres se sont vu nommer au grade de brigadiers, dont cinq femmes. Intervenant lors de son discours inaugural, le chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger a souligné que ces nouvelles nominations viennent renforcer les rangs de la Police par l’accession de près d’un millier de policiers relevant des différentes structures de la wilaya à des postes supérieurs, « largement mérités » comme il le dira, précisant que « les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont obtenu une part considérable dans le mouvement des promotions qui a touché l’ensemble des services de police du pays». Mohamed Bettache a également affirmé que « les promotions acquises sont le fruit de plusieurs critères, qui incluent notamment la compétence, l’ancienneté, le niveau des études et le service public effectué dans le Sud du pays, outre la recommandation des supérieurs hiérarchiques des éléments promus ». M. Bettache a ainsi tenu à spécifier que «ce sont ces critères de qualité qui déterminent l’accès à un grade supérieur dans la hiérarchie ». Etayant ses dires, le haut fonctionnaire de police a souligné que «par rapport à l’année 2017, où les services de la wilaya d’Alger n’ont enregistré que 296 promotions, les promotions de cette année sont un véritable acquis».

Pour sa part, le directeur général de Sûreté nationale, M. Mustapha Lahbiri, a tenu à rendre hommage aux nouveaux promus, à travers un message lu en son nom par la directrice du département de la formation au niveau de la DGSN, la commissaire divisionnaire, Nachida Oudina, dans lequel il a salué les résultats probants obtenus par la Police algérienne et les efforts continus en matière de lutte contre toutes formes de crimes et de maintien de l’ordre. Selon lui, « le dynamisme de la formation et le professionnalisme reconnu de la Police algérienne sont les principaux composants qui permettent à cette institution républicaine de maintenir le niveau de préparation de ces éléments pour accomplir les différents opérations de maintien de la sécurité et de l’ordre public, et ainsi faire face aux défis qui attendent la Police à l’avenir ». De même, le colonel Lahbiri a tenu à mettre en exergue le fait que ces promotions ne sont, en fait, que « le reflet de l’intérêt suivi et permanent que porte la DGSN à la ressource humaine et au parcours professionnel de ses éléments pour la promotion de leur rendement, tout au long de leur carrière, pour assurer l’ordre et la sécurité ». Dans cette optique, le DGSN les appelle à « poursuivre ces efforts ». Soulignons que cette cérémonie, organisée à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de la Sûreté nationale, a également été l’occasion de rendre hommage et honorer plusieurs retraités des services de police, en reconnaissance à leur long parcours professionnel. Il est utile de rappeler que «le saut qualitatif» que connaît la Police algérienne a été salué, récemment, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, qui a indiqué que toutes les étapes qu’a franchies le corps tout au long de son évolution lui ont conféré «un professionnalisme, une maîtrise et une veille sur le terrain (...) la rendant une source d’inspiration pour la plupart des institutions policières à travers le monde, particulièrement dans notre région arabe et notre continent africain».

Tahar Kaidi