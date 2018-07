Le droit à un procès équitable : Garanti par la Constitution et la loi selon le CNDH

Le Conseil national des droits de l’Homme a affirmé hier que le droit à un procès équitable en Algérie “est garanti à la fois par la Constitution, la loi et devant la justice”, rappelant que toute décision “peut faire l’objet de voies de recours”. La réaction du CNDH intervient suite à une information rapportée par des médias relative à une décision de non-extradition rendue par la Haute Cour de Madrid au bénéfice de deux personnes de nationalité algérienne, qui font l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires algériennes pour terrorisme. “Selon la même source, la justice espagnole s’est basée dans sa décision de ne pas extrader les mis en cause sur des jugements de valeur préconçus avancés par leur défense sur l’inexistence de garanties suffisantes aux deux personnes concernées de bénéficier d’un procès équitable, qui a semé aussi le doute sur l’indépendance du pouvoir judiciaire”, explique le CNDH dans un communiqué.

Le Conseil affirme que la situation des droits de l’Homme en Algérie, “enracinée depuis l’indépendance du pays, évolue d’une manière régulière, sereine et satisfaisante”, ajoutant que cela “dénote de l’existence d’une forte volonté politique pour renforcer l’Etat de droit dans le pays”.

De même, le Conseil national “n’acceptera nullement le subterfuge de l’usage fallacieux et prémédité de la question des droits de l’Homme pour toucher à l’un des piliers de l’Etat-nation, à savoir son intégrité territoriale et l’unité du peuple, pour lesquelles se sont sacrifiés un million et demi de martyrs”, souligne le communiqué.