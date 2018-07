Nouvelle vision économique des communes : Les présidents d’APC doivent s’y adapter

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a appelé, hier à partir de la wilaya de Saïda, les présidents d’APC “à s’adapter à la nouvelle vision économique des communes et à contribuer au développement de l’économie locale”.

«Le rôle du président de l’APC ne doit pas se limiter à la gestion des cantines ou à l’aménagement urbain. Il doit s’armer d’une vision économique de la commune pour créer de la richesse et de l’emploi, comme il doit s’intéresser au développement de l’investissement dans les domaines touristique et agricole», a souligné le ministre, lors de l’inspection du projet d’aménagement urbain à Haï El Bordj, au chef-lieu de wilaya. «Il ne faut pas attendre que le développement économique ou de l’investissement soient déterminés au niveau central, car nul ne peut connaître les spécificités et potentialités locales mieux que le président de l’APC. Ce dernier doit être au niveau des aspirations et ambitions de nos citoyens», a-t-il indiqué. M. Bedoui a ajouté : «Nous avons la ferme volonté d’accompagner les collectivités dans divers domaines, conformément aux instructions du Président de la République. Les présidents d’APC doivent contribuer à la mise en place d’une stratégie pratique et réelle pour créer des postes d’emploi et attirer l’investissement».



Education : l’Etat n’a pas failli à son devoir



M. Nouredine Bedoui a souligné que «l’Etat algérien n’a pas failli à son devoir en réalisant les projets du secteur de l’éducation en dépit de la crise financière traversée par le pays». En procédant à la pose de la première pierre du projet d’un CEM à la zone de Sfid, dans la commune de Sidi Ahmed, le ministre a rappelé que l’Etat algérien a levé le gel dont ont fait l’objet tous les projets éducatifs au niveau national. Dans ce contexte, il a appelé à «développer et améliorer les résultats et les performances du secteur de l’éducation», exhortant le responsable local du secteur à déployer davantage d’efforts pour améliorer les résultats scolaires des élèves. Une enveloppe de 150 millions de DA a été affectée pour la réalisation de ce CEM d’une capacité de 600 places. Il sera réalisé en l’espace de huit mois. Dans la commune d’Aïn Lahdjar, le ministre a suivi un exposé sur l’alimentation en eau potable de la population de la ville de Saida, où cinq forages ont été réalisés pour un approvisionnement quotidien pouvant atteindre un débit de 100 litres/seconde. Ce projet, visant à améliorer la qualité de l’eau potable à Saida, a nécessité un montant de 300 millions de DA, selon le directeur de wilaya de l’Hydraulique, Ghezlaoui Omar.



Préserver le patrimoine forestier



Le ministre a aussi insisté sur la nécessité de consacrer la culture de préservation du patrimoine forestier lors du coup d’envoi des activités de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et récoltes agricoles, dans la région de Barbour, dans la commune de Youb. Il a estimé que les surfaces boisées constituent une richesse inestimable et la société toute entière doit se mobiliser pour la préservation de ce patrimoine par des actions de sensibilisation et de proximité en direction des citoyens. Nouredine Bedoui a également mis l’accent sur l’investissement en milieu forestier, donnant des instructions aux responsables de la Conservation des forêts pour l’ouverture de pistes, la création de points d’eau en zones boisées et l’octroi de projets, entrant dans le cadre du programme d’urgence dont a bénéficié la wilaya, à la société nationale de génie rural selon la formule de gré à gré. Cette colonne mobile relevant de la protection civile est composée de 50 agents disposant des équipements et moyens d’intervention et de lutte contre les feux de forêts. Par ailleurs, le ministre a procédé, dans la même commune, à l’inauguration d’un hôpital de 60 lits, réalisé pour un coût d’un milliard de DA et couvrant plusieurs spécialités médicales. Répondant à une préoccupation sur la disponibilité de postes d’emploi exprimée par de jeunes rencontrés à l’issue de l’inauguration de cette infrastructure, le ministre a insisté sur l’investissement au sein des collectivités locales en vue de créer de la richesse, appelant, dans ce contexte, les jeunes porteurs de projets à créer des micro-entreprises au titre des dispositifs de soutien à l’emploi. Nouredine Bedoui a assuré que l’Etat s’intéresse aux jeunes diplômés des universités et les accompagne pour réaliser leurs projets et générer des emplois et de la richesse.