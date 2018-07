Installation des nouveaux présidents de la Cour de Justice d’Illizi et de Mascara

Le nouveau président de la Cour de justice d’Illizi, Ali Noukha, a été installé hier dans ses fonctions, dans le cadre du mouvement partiel opéré par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le corps de la magistrature.

La cérémonie d’installation a été présidée, au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le procureur général à la Cour suprême, Ouardi Benabid, qui a indiqué que « ce mouvement partiel décidé par le Président de la République intervient pour promouvoir et stimuler les cadres ayant montré leurs compétences, afin de développer l’appareil judiciaire».

Ce mouvement partiel, qui intervient dans le sillage de «la réforme de la justice et de sa modernisation, et de la dernière révision constitutionnelle, a vu aussi la promotion de cadres-femmes, comme signe du grand intérêt porté par le Président de la République à cette catégorie, en consécration de ses droits sociaux et en consolidation du principe d’équité», a-t-il ajouté. M. Benabid a procédé, par la même occasion, à l’installation de Mustapha Haiti, en qualité de président du tribunal administratif d’Illizi.



L’installation du nouveau président de la Cour de justice de Mascara, M. Missouri Benamara, a eu lieu hier, en remplacement de M. Nedjar Mohamed.

La cérémonie a été présidée par un représentant du ministère de la Justice, en présence du secrétaire général de la wilaya, des autorités civiles et militaires de la wilaya et des cadres du corps de la magistrature et des auxiliaires de justice de la wilaya et du bâtonnat.

Le nouveau président de la Cour exerçait les fonctions de conseiller au Conseil d’Etat.

A. Ghomchi