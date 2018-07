La moyenne d’admission aux écoles supérieures : revue à la hausse

Le directeur de la formation supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Djamel Boukezzata, a indiqué hier que les moyennes d’admission aux écoles supérieures des enseignants, de journalisme et de vétérinaires, ont été revues à la hausse. Selon le même responsable, la tutelle étudie actuellement la possibilité d’augmenter la moyenne d’admission à la filière d’architecture et à celle des sciences politiques. Cela, après avoir revu à la hausse les moyennes dans 21 branches d’écoles supérieures.

Sur un autre registre, M. Boukezzata a fait savoir que le département de l’Enseignement supérieur a décidé d’accorder une deuxième chance aux candidats ayant échoué aux entrevues d’admission aux écoles normales. «Ces derniers ont la possibilité de choisir quatre autres filières via la fiche de vœux», a-t-il dit.

Ceci, en plus du fait que les bacheliers auxquels aucun des quatre choix n’a été accordé et ceux admis à leur quatrième choix, un choix qui n’a pas répondu à leurs attentes, auront également une deuxième chance. La période des préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers pour l’année universitaire 2018-2019 s’étalera du 26 juillet au 16 septembre. Pour rappel, le taux de réussite à l’examen du baccalauréat 2018 est de 55,88%, en légère baisse par rapport à 2017 où il était de 56,07%. Le nombre d’élèves qui ont passé l’examen du baccalauréat pour la session 2018 est de 709.448, dont 40% de candidats libres.

Pour la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, le taux de réussite à l’examen du Bac est «en évolution». «Il y a une dizaine d’années, le taux de réussite variait entre 20 et 30%, alors que sur les dix dernières années, nous sommes arrivés à un taux entre 40 et 60%», a-t-elle fait savoir, citant les taux de réussite au Bac de 2014 (45,01%), 2015 (51,36%) et 2016 (49,79).

Elle a indiqué que «s’il y a une filière qui confirme son taux de réussite sur la longue période c’est bien les mathématiques (78,61%)», suivie des sciences expérimentales avec un taux de 59,40%, puis des langues étrangères avec 56,06% et lettres et philosophie (48,63 %) et enfin la filière gestion-économie qui enregistre le taux le plus bas, avec 47,18% de réussite. Selon les chiffres de la ministre, 65,29% des bacheliers sont des filles contre 34,71 pour les garçons cette année.

La période des préinscriptions et inscriptions définitives se déroulera en 4 phases, la première phase étant prévue du 26 juillet au 7 août et sera consacrée à l’exploitation des résultats du Bac et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières. Cette première phase comprend la période des préinscriptions, du 26 au 28 juillet, la période de confirmation des préinscriptions, du 29 au 30 juillet, celle du traitement des vœux, du 31 juillet au 7 août, et la proclamation des résultats des affectations, le 7 août au soir.

En parallèle, le ministère de tutelle organisera des Portes ouvertes au niveau des établissements d’enseignement supérieur du 24 au 30 juillet. Pour ce qui est de la deuxième phase (8-16 août), elle comprend 3 périodes, à savoir celle des confirmations, des réorientations, des tests et des entretiens pour les filières concernées, du 8 au 12 août, l’ouverture du portail «hébergement» étant du 8 au 15 août. Au cours de cette deuxième phase, il est prévu un second traitement en cas d’échec aux tests, entretiens et demandes de réorientation et ce, du 13 au 15 août au matin, alors que la proclamation des résultats des affectations est prévue pour le 16 du même mois.

La troisième phase concerne les inscriptions définitives et s’étalera du 2 au 6 septembre, selon le calendrier établi par le ministère de l’Enseignement supérieur. Enfin la 4e et dernière phase sera consacrée au traitement des cas particuliers par les établissements de l’enseignement supérieur du 2 au 16 septembre et concernera les cas exceptionnels et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Le ministère a ainsi précisé que la date limite du 16 août 2018 clôturera définitivement les inscriptions au titre de l’année universitaire 2018-2019.

Salima Ettouahria