Agences de tourisme : Promouvoir la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a insisté, hier à Tlemcen, sur la contribution des agences touristiques dans la promotion du tourisme national.

Au terme d’un exposé sur le secteur du tourisme dans la wilaya de Tlemcen, présenté par les responsables locaux, et après les interventions de certains gérants d’agences de voyage, le ministre a souligné que ces dernières doivent relever le défi de la promotion du produit national et susciter l’intérêt des citoyens pour ces produits, en dépit des problèmes rencontrés, notamment ceux ayant trait à la publicité de leurs produits. «Il faut accorder une grande importance à la promotion de la destination Algérie, qui offre des infrastructures et sites qu’il faille exploiter et réhabiliter», a-t-il précisé, ajoutant que «les agences de tourisme doivent intégrer dans leurs programmes des offres pour défendre l’image touristique du pays et ne pas se contenter de la promotion des voyages du Hadj et de la Omra».

Le ministre du Tourisme a indiqué que le programme de relance économique a offert au citoyen des conditions de vie décentes en lui garantissant le logement, les infrastructures sanitaires, les routes, le raccordement aux différents réseaux. Ce programme a permis également la promotion des grands pôles touristiques et celle du tourisme balnéaire, de montagne, forestier et saharien. Le même responsable a souligné que l’Etat a assuré tous les moyens pour la relance du tourisme, signalant qu’à la faveur du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, des changements et des réalisations ont été opérés au profit du secteur qui offre aujourd’hui de meilleures prestations. «Notre objectif est d’accroître la capacité du parc hôtelier national pour atteindre les 250.000 lits grâce à la pérennité et aux mesures de facilitations accordées par l’Etat pour relancer notre secteur», a fait savoir le ministre. Au programme de cette visite dans la wilaya de Tlemcen figurent le coup d’envoi de la réhabilitation de la station thermale de Boughrara et l’inspection des travaux de réhabilitation de l’hôtel «Tafna» de Maghnia, relevant de l’Entreprise de gestion touristique de Tlemcen (EGTT). Le ministre constatera aussi les conditions de déroulement de la saison estivale à la plage de Marsat Ben-M’hidi.