Moustique tigre : Aucun cas de contamination  

«Aucun cas de contamination par des moustiques tigre n’a été signalé, depuis son apparition en Algérie». C’est ce qu’a affirmé, hier, le directeur général de la Prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Djamel Fourar lors d’une conférence de presse à l’Institut national de santé publique. Il a fait part de l’existence de quelques foyers dans cinq wilayas à l’échelle nationale. «En Algérie, c’est en 2011 qu’on a commencé à signaler la présence de ce genre de moustiques. Actuellement, celui-ci a été localisé au niveau de cinq wilayas Tizi-Ouzou, Jijel, Alger, Oran et à Annaba» a-t-il précisé, tout en rassurant la population que «la situation ne prête pas à l’inquiétude». Pour faire face à la prolifération du moustique tigre, le Pr Fourar a indiqué que le ministère de la Santé a mis en place un comité de lutte et de prévention des maladies transmissible par des vecteurs (arboviroses), dont le moustique tigre est responsable, dans la transmission de certaines maladies, comme le Zika, la Dengue et le Chikungunya. Evoquant le mode de transmission, le Pr Fourar a indiqué que le moustique tigre, originaire de l’Asie du sud-est, a commencé à se propager progressivement en Europe, pour atteindre pratiquement tout le Bassin méditerranéen. «Le moustique tigre s’est propagé par le transport maritime et aérien et à travers les pneus rechapés qui peuvent contenir de l’eau et donc les œufs de cet insecte, qui arrivent dans les pays d’arrivée et s’accroissent rapidement » a-t-il expliqué. Pour freiner sa propagation, le Pr Fourar a souligné la «nécessité» pour les citoyens, de s’impliquer efficacement dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre.

Pour sa part, M. Kameleddine Benallal, entomologiste et chercheur à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a fait savoir que «la propagation du moustique tigre est une menace réelle pour les wilayas du littoral et les zones humide». «Les larves de ces moustiques se développent essentiellement des gîtes larvaires produits par les habitants eux même (récipients ustensiles pneus usagés, etc.)», a-t-il dit, ajoutant que «le contrôle de la densité de ce moustique est faisable, il suffit juste une large sensibilisation de la population». M. Benallal a, dans ce contexte, fait savoir qu’une campagne d’information et de sensibilisation des citoyens a travers les différents médias a été lancée par l’équipe de l’équipe de l’IPA. De son côté, le Pr Idir Bitam, spécialiste en entomologie médicale à l’IPA, s’est montré rassurant quant à la prise en charge de cette infection, tout en niant l’existence de cas de maladies par le moustique tigre, faisant état du renforcement des moyens de lutte contre les vecteurs.



Une campagne de sensibilisation pour impliquer le citoyen



«L’Algérie dispose des moyens nécessaires pour lutter contre ces vecteurs et freiner sa propagation» a-t-il expliqué, tout en appelant le citoyen à adhérer au processus de lutte en adoptant les consignes d’hygiènes en éliminant tous récipients ou ustensiles pouvant contenir de l’eau. Il a, également, souligné la nécessité d’éliminer tout foyer pouvant favoriser la multiplication et la reproduction des moustiques tigres, citant entre autre l’élimination des eaux stagnantes pour contrecarrer la prolifération des vecteurs en générale et les moustiques tigres en particulier. Mme Lynda Cheballah directrice de l’Epic Hygiène urbaine et protection de l’environnement de la wilaya d’Alger (Hupe), ex-Hurbal a, quant à elle, rappelé les différentes interventions entreprises par son établissement au niveau de la capitale. Elle a, dans ce sens, fait état de la mobilisation de plusieurs équipes pour assurer la pulvérisation d’insecticides dans les quartiers infestés et l’organisation des campagnes de sensibilisation et de prévention contre les piqures de cet insecte. La responsable à l’Hupe a mis l’accent sur l’importance de l’hygiène à travers le lancement des opérations de nettoiement au niveau des jardins publics, notamment en hiver pour se débarrasser des résidus qui attirent généralement les moustiques en été Selon le document remis par l’INSP, la présence fortuite du moustique tigre en Algérie a été signalée pour la première fois, en juin 2010, à Larbaa-Nath-Iraten, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Un seul spécimen avait été capturé. Depuis, aucune activité de ce moustique n’a été signalée dans la région. En décembre 2015, suite à des plaintes des habitants d’une forte nuisance occasionnée par les moustiques, durant l’été, les entomologistes de l’IPA avaient confirmé l’introduction de cette espèce à Ain Turk (Oran). Une forte nuisance du moustique tigre avait été, ensuite, signalée en juillet 2016 à Alger par des habitants de quartier Zonka, entre Birkhadem et Ain Naadja. La prospection entomologique avait confirmé la présence d’Aedes albopictus soit les moustiques tigres» à tous les stades de son développement (œufs, larves et adultes). En août 2017 et suite aux différentes plaintes des habitants du quartier Vieux Kouba de piqûres particulières de moustiques, une enquête entomologique avait été réalisée afin d’identifier l’espèce. Les captures avaient montré la présence de foyers de moustiques tigres avec une densité élevée à tous les stades de son développement. A l’est du pays, une prolifération de ce moustique avait été confirmée en août 2017 à Jijel. Pour optimiser sa riposte contre cette menace, l’Institut Pasteur d’Algérie a entrepris une collaboration scientifique avec l’Entente interdépartementale de démoustication du littoral méditerranéen (EID), organisme français chargé de la lutte contre le moustique tigre.

Kamélia Hadjib