Conseil interprofessionnel de la filière : Signature d’une convention avec la CNMA

M. Bouazghi a présidé à l’occasion de cette journée la signature d’une convention d’assurance et de partenariat entre la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et le Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre CNIF/PT.

«La convention entre les deux partenaires vient rappeler l’importance qu’accorde la mutualité agricole au monde de l’agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire en proposant des polices d’assurance adéquates à des types de produits phares et à large consommation en Algérie» ont affirmé les représentants de la caisse. La CNMA par le biais de son large réseau s’engage ainsi à assurer la couverture de l’ensemble des risques inhérents au patrimoine, notamment ceux liés aux activités du secteur, à savoir des producteurs de pomme de terre, les transformateurs, les stockeurs et autres acteurs de la filière, en leur proposant des couvertures assurancielles couvrant les risques agricoles , les entrepôts frigorifiques en «bris de machines», la marchandise en «perte de produits en entrepôts frigorifiques» ainsi que toute autres couverture relative aux biens meubles et immeubles installations, équipements ainsi que les responsabilités concourantes à la réalisation de l’objet social du CNIF-PT. La CNMA s’engage par le biais de son personnel technique, ou de tous ses autres experts, dans l’évaluation, l’actualisation, la prévention et de la protection des biens assurés.

S. A. B. C.