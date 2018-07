46 millions de quintaux de pommes de terre produits en 2017 : Le défi de l’autosuffisance relevé

« La filière de la pomme de terre représente un poids économique considérable tant par l’importance qu’elle occupe dans l’alimentation que par les superficies qui lui sont consacrées et les postes d’emploi qu’elle procure.»

M. Abdelkader Bouazghi a présidé la rencontre organisée par le Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre à l’occasion de la journée nationale consacrée à ce tubercule, Il a fait savoir que «cette filière a connu, ces dernières années, une progression significative, qui a permis non seulement de couvrir aisément les besoins nationaux, mais également de dégager des excédents à exporter, facilitant ainsi une bonne régulation du marché». Selon le ministre, cette progression à été rendue possible grâce aux différents programmes mis en place par son secteur.

A savoir, la maîtrise des itinéraires techniques de production de semences et de consommation, la détermination d’une carte variétale pour chaque zone de production potentielle, la conservation et le stockage de la pomme de terre, ainsi que le succès de la mise en place d’actions de protection contre les risques naturels» a détaillé le ministre. Dans ce contexte, il a affirmé que la production a connu une évolution remarquable ces dernières années, passant de 26 millions de quintaux en 2009, à 47 millions de quintaux en 2017, avec un rendement de 309,8 quintaux à l’hectare «ce niveau a été atteint grâce aux mesures d’encadrement technique , organisationnelles et financières mises en place» a-t-il dit. Aussi, la demande nationale en pomme de terre est actuellement assurée à 100% par la production nationale. Les superficies cultivées elles, sont passées de 105.121 hectares en 2009 à 148.692 hectares en 2017.

Quant aux disponibilités alimentaires liées à la consommation en pomme de terre des citoyens, le ministre a spécifié que les statistiques ont démontré que l’Algérien consomme à peu prés 111,5 kg de ce tubercule par an. A ce propos, le ministre a souligné que cette quantité place l’Algérie parmi les pays gros consommateurs de pommes de terre. En effet la consommation mondiale moyenne est de 31 kg par habitant contre 14 kg par habitant sur le Continent africain. Au plan économique, la valeur de la production de pomme de terre s’est élevée en 2017 à 234 milliards de dinars, ce qui représente 8% de la valeur de la production agricole. Ainsi, M. Abdelkader Bouazghi a fait remarquer que le nombre d’emploi créés annuellement, grâce à cette filière, s’élève à environ 60.000 personnes. En matière d’exportation, on apprend que l’Algérie a exporté en 2017, pas moins de 817 tonnes de pommes de terre dont 500 tonnes versle Qatar et plus de 249 vers l’Espagne. Idem pour l’année 2016, où, près de 2.600 tonnes ont été exportées vers 16 pays, dont 849 tonnes vers les Émirats arabes unis 605 tonnes vers le Qatar en 487 tonnes vers l’Espagne. Evoquant le programme de production de semences de pomme de terre, le ministre a signalé que celui-ci porte sur une superficie de 23 hectares, soit presque le double, par rapport à dix ans auparavant. Il a souligné que les opérations d’importation de la semences de pomme de terre au titre de la compagne agricole 2017/2018 ont connu une nette régression des quantités importées notamment en ce qui concerne la démence classe «A» qui a diminué de 50% depuis 2014 passant de très près de 72.000 tonnes en 2014/2015, à 35.000 tonnes en 2017/2018. «Notre objectif est d’assurer une disponibilité régulière qui permet d’atteindre un taux de couverture raisonnable de nos besoins par la production nationale et de constituer des stocks de sécurité», a-t-il souligné.M. Bouazghi a réaffirmé l’importance que le secteur attache au Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre, qui se doit, selon lui, d’être une instance de dialogue et une force de proposition visant à renforcer la filière. « La politique que nous menons affiche des objectifs clairs. Il s’agit d’une part, d’engager l’ensemble des opérateurs économiques de cette filières dans un partenariat gagnant-gagnant, et d’autre part, de créer des espaces interprofessionnels adéquats » a-t-il conclu. De son côté, le président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (CNIFPT) a insisté sur la mise en place d’une synergie entre les différents acteurs intervenant dans la filière pomme de terre.

Sarah A. Benali Cherif