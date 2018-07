Le chiffre du jour : 200 millions d’euros

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé, le 20 juillet 2018, une prise de participation de 20 millions d’euros dans le «Fonds d’investissement Maghreb Private Equity Fund IV», d’AfricInvest. L’initiative est destinée à accélérer le développement d’entreprises de moyenne capitalisation en Afrique du Nord dotées d’un fort potentiel de croissance dans la région et en Afrique subsaharienne. L’objectif du Fonds est de parvenir à une capitalisation de 200 millions d’euros et financer la croissance d’une quinzaine d’entreprises pour des investissements entre 8 et 25 millions d’euros devant générer 2.700 emplois environ, dont 30 % pour les femmes.