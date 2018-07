Aïssa MANSEUR, expert en agriculture et conseiller à l’export : pérenniser les opérations d’exportation

Réceptive à toute contre-performance des exportations d’hydrocarbures, notre économie demeure otage d’un paradigme qui risque de perdurer encore longtemps. Pour sortir de cette structure dont les déséquilibres grèvent très lourdement les finances du pays, le gouvernement a entrepris la mise en place d’une feuille de route destinée à recadrer la stratégie commerciale du pays à l’international. Huit segments ont été identifiés dans le cadre de cette démarche, dont les produits agricoles et alimentaires. Un secteur qui dispose d’atouts et, qu’il sera question de mettre en synergie dans le cadre du plan d’action national pour l’accompagnement des exportateurs de produits agricoles. En fait, les efforts de l’Etat pour soutenir la croissance économique par la dépense publique, doivent impérativement être relayés et soutenus par une plus forte contribution du secteur productif, notamment agricole, dans le sillage de la politique de diversification des exportations du pays. Aïssa Manseur, expert en agriculture et conseiller à l’export, estime, dans une contribution au journal Maghreb Emergent que «l’agriculture comme alternative aux hydrocarbures suppose une exportation massive des produits agricoles qui doit alimenter le Trésor public avec des dizaines de milliards de dollars». Et de se poser la question : où en est-on aujourd’hui, de cette situation ? «alors qu’actuellement la valeur de l’exportation de ces produits n’excède pas les 40 millions de dollars dominée par les dattes, avec une valeur de 37 millions de dollars, les autres produits ne figurent même pas dans les tableaux du commerce extérieur de l’Algérie». Selon cet expert, on veut faire de l’agriculture une alternative aux hydrocarbures, «mais a-t-on développé l’agriculture comme cela a été le cas pour le secteur des hydrocarbures ? A-t-on équipé l’agriculture comme l’a été le secteur des hydrocarbures ?» s’est-il interrogé. Sur un autre plan, Aïssa Manseur considère qu’il est insensé d’admettre qu’«on doit atteindre l’autosuffisance alimentaire et dégager un excédent à exporter !» «C’est totalement faux et si on raisonne ainsi on ne pourra jamais gagner la bataille de l’exportation et nos produits ne trouveront jamais une place sur les marchés extérieurs». Bien au contraire, «la production agricole à exporter doit être produite en tant que telle ! Des produits destinés à l’exportation, des produits certifiés, labellisés, en quantité suffisante et ayant qualité irréprochable. Cet objectif ne peut être réalisé que si l’on se tourne vers les agriculteurs, en leur offrant les outils nécessaires d’accompagnement et de soutien pour nous produire la contrepartie nécessaire à l’exportation». Dans le même ordre d’idées, la première action consiste «tout d’abord à cibler les produits susceptibles de conquérir des parts de marchés à l’international, des produits qui peuvent survivre dans un milieu concurrentiel pas du tout clément». Ces produits qui doivent par conséquent obéir à certaines exigences «ne pouvant être obtenus avec les systèmes de production actuels qui ne s’articulent pas sur des bases techniques adéquates, la mise à niveau des agriculteurs est plus que nécessaire, leur inculquer les bonnes pratiques culturales nécessaires au respect strict de l’itinéraire technique des différents produits ciblés et leur apprendre à procéder techniquement lors de la conduite des cultures», souligne cet expert. Pour Aïssa Manseur, l’autre défi consiste à «pérenniser les opérations d’exportation, clé de la réussite du processus». A ce propos, il met en avant cette nécessité pour les opérateurs de respecter les contrats vis-à-vis de leurs partenaires étrangers. «Il est extrêmement importants que nos exportateurs respectent leurs engagements vis-à-vis de l’opérateur étranger concernant les quantités à exporter ainsi que le respect des délais, assurer une production pérenne est incontournable pour pérenniser également l’acte d’exportation», car «des ruptures répétées, de fourniture des produits agricoles pour les marchés extérieurs peuvent être fatal et porter atteinte à la «solvabilité» de nos exportateurs». En fait, «si on arrive à gagner des parts de marchés il est dans notre intérêt de les préserver», insiste l’expert Aïssa Manseur.

D. Akila