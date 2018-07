Jumelage UE-Algérie consacré aux impôts : « Une réussite »

Le projet de jumelage institutionnel Algérie-UE, consacré à l’appui à la direction générale des impôts pour l’amélioration de ses performances constitue une «réussite». C’est ce qu’a affirmé Johannes Hahn, commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement. Dans une déclaration publiée sur le site de l’Union Européenne (U.E), il a souligné que «le projet de la DGI a été axé sur le renforcement des ressources humaines de l’institution fiscale, encourageant une approche basée notamment sur la performance et sur la professionnalisation de la stratégie d’audit interne». Tout en rappelant que ce projet de jumelage, financé par (UE) à hauteur de 1,4 million d’euros, a été achevé en 2017 et a fortement contribué «à la modernisation de la gestion des finances publiques dans le pays. Il a amélioré la capacité de l’Algérie à collecter et utiliser les fonds publics, ainsi qu’a facilité un développement économique et social durable à ses citoyens». A ce propos, le ministre des Finances a déclaré à la cérémonie de clôture de ce jumelage que cette démarche, entamée en 2015, est en «adéquation parfaite» avec les grands axes du nouveau modèle de croissance économique. Le «projet», précise-t-il, «véhicule une des facettes de l’image de marque du secteur des finances», et traduit la «volonté des pouvoirs publics à asseoir une politique de dialogue avec les partenaires voisins de l’Europe». S’agissant du rapport d’activités TAIEX 2017 et le jumelage, Johannes Hahn a souligné que ces derniers «se sont révélés être parmi les instruments de soutien politique les plus efficaces à la disposition de la Commission dans les pays voisins de l’UE». Le rapport de l’UE a précisé que le soutien des administrations publiques dans leurs efforts quotidiens pour créer de meilleures conditions de vie pour leurs citoyens est l’un des moyens les plus efficaces d’aider nos voisins à relever les défis d’aujourd’hui. L’appropriation des résultats de l’aide fournie est essentielle à long terme pour s’attaquer aux causes profondes des problèmes qui créent l’instabilité et l’insécurité dans la région méditerranéenne et à l’Est. «L’approche traditionnelle entre pairs de TAIEX et des jumelages vise à atteindre ces objectifs en partageant l’expertise du secteur public entre l’UE et les pays partenaires», a ajouté la même source.

M. A. Z.