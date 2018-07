Enquête sur l’économie informelle : Les résultats de la 1re phase d’ici fin juillet

L’enquête, la première du genre, sur l’économie informelle avance. Menée depuis février 2016 par le ministère du Commerce et le Cread, cette démarche semble bien avancer. «Les résultats de la première phase seront connus d’ici fin juillet», a annoncé, Mohamed Saïb Musette, chercheur au Cread. Après Tlemcen, choisie comme wilaya pilote, le projet verra sa généralisation sur un échantillon national. Cette étape intermédiaire permettra de comprendre tous les aspects liés à l’économie informelle dans une wilaya frontalière : le financement, la production et les circuits de distribution. Quant à la seconde phase, M. Musette annonce son lancement en septembre. Les changements liés au financement et à l’expertise seront assurés par le PNUD. A ce sujet, l’universitaire est sentencieux : «L’aboutissement de cette enquête est tributaire des ressources financières disponibles». Outre cet aspect pécuniaire, ce travail multidimensionnel nécessitera du temps. Car il sera question de traiter le problème de l’économie informelle à sa racine, à savoir dans toutes ses dimensions : «finance, production et commerce informel». En termes de chiffres, l’économie informelle en Algérie représenterait 45% du Produit national brut (PNB) et emploie plus de 4 millions de personnes. Appelée également «souterraine», cette économie constitue un obstacle majeur pour la promotion de la production nationale dans le processus de la diversification économique amorcé par le gouvernement. Une question se pose : Faut-il promouvoir la formalisation du secteur informel afin d’améliorer la productivité, sachant que cette formalisation ne peut être qu’une œuvre de longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la première étape de la conception d’interventions efficaces pour faciliter la transition vers l’économie formelle consiste à prendre conscience du caractère hétérogène de l’économie informelle.

De son côté, Mounir Lassassi, chef de projet, a expliqué que l’étude consiste en l’analyse de l’économie informelle, qui sera fondée sur des enquêtes sur le terrain. Il s’agit, d’abord, d’estimer la taille de ce secteur et d’améliorer la connaissance de l’économie informelle, en collectant les données nécessaires à son analyse pour mettre en œuvre des politiques adaptées à même de lutter contre ce phénomène. Comme il est question d’identifier les «caractéristiques saillantes des actifs informels et les branches d’activités concernées». Objectif : «appuyer la mise en œuvre d’outils assurant l’opérationnalisation de la stratégie de lutte contre l’économie informelle». D’autre part, il y a lieu de souligner que cette enquête intervient à point nommé, en ce sens qu’elle apporte du nouveau dans le traitement du phénomène.

En effet, les différentes approches de l’économie informelle en Algérie sont pour l’essentiel des évaluations quantitatives du phénomène. Outre qu’elles n’appréhendent pas les caractéristiques, les comportements et les logiques en œuvre dans le secteur informel, considèrent souvent ce phénomène comme un ensemble homogène. Or, le secteur informel est profondément hétérogène et recouvre une diversité de segments, qui se distinguent par la nature des activités et des acteurs, le degré d’informalité, le niveau des revenus générés ainsi que les motivations et les logiques qui sous-tendent les comportements des acteurs.

Fouad Irnatene