Journées de la chanson locale d’Ouargla : Une vingtaine d’artistes y prennent part

Une vingtaine d’artistes prennent part aux journées de wilaya de la chanson locale qui ont débuté dimanche soir au théâtre de plein air de Hai-Ennasr à Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur de la Culture.

Inscrite au titre du festival culturel local des arts et cultures populaires, cette manifestation artistique, venant meubler les soirées estivales, sera organisée au niveau du théâtre en plein air à Hai Ennasr et la Maison de la Culture Moufdi-Zakaria (Ouargla), et à Touggourt (160 km nord d’Ouargla), ont indiqué les organisateurs.

De nombreuses vedettes de la chanson Ouarglie, ayant contribué largement à la promotion des poésies et mélodie locales, à l’instar d’Abderrahmane Bellâala, Salah Aârab, Lahcen Zergoune, Farid Mellik et Lyes El-Idrissi, en plus de troupes artistiques, dont celle de Ness El-Waha, spécialisées dans le chant Diwane, l’Inchad et le chant spirituel, se produiront lors de ces soirées artistiques. Ces journées de la chanson locale de la wilaya d’Ouargla, qui se poursuivront jusqu’à mardi prochain, visent la préservation de ce genre lyrique puisé du patrimoine ancestral et la vulgarisation de la chanson locale propre à la région d’Oued-M’ya.

Elles ont pour but aussi d’animer les soirées estivales, de créer des espaces récréatifs et de détente pour les familles en cette période de vacances, de détecter de nouveaux talents, et d’offrir un espace d’échange entre différents acteurs de la scène culturelle.