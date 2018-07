Soirées de Batna : ambiance festive

La manifestation "Soirées d'été de Batna" a été lancée samedi soir depuis le théâtre de plein air du complexe culturel et sportif du quartier Kechida de la ville de Batna, dans une ambiance festive, marquée par une forte présence des familles.

Dès la levée de rideau, les chanteurs Samah Akla, Cheb Kadirou, Cheba Linda, et d'autres, se sont succédé sur scène, régalant les présents avec un cocktail de chansons aux rythmes chaoui, staifi et dans le style rai, ils ont été accueilli par des applaudissements. Organisée par l'Office communal de la culture, du tourisme et des sports de Batna, en collaboration avec l'association des jeunes de l'art et de la musique, la première soirée d'été de la capitale des Aurès a été marquée par la prestation de la troupe locale de ballet, qui a accompagné les chanteurs, offrant aux présents des tableaux folkloriques saisissants, puisés du patrimoine local et national. Cette manifestation culturelle représente "le début d'un programme riche et diversifié proposé par l'Office communal aux Batnéens au cours de cette été'', a indiqué à l'APS, le premier vice président de l'Assemblée populaire communale (P/APC) de Batna, chargé des affaires techniques, Mohamed Zerad.

Il a ajouté que "des efforts sont déployés afin de mettre à contribution le théâtre de plein air du quartier Kechida dans l'animation de la ville'', affirmant que cette infrastructure culturelle, d'une capacité de 11 000 places, a été récemment mise au service de l'Office communal, sur décision du wali, Abdelkhalek Sayouda.