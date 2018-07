35e Prix du Jeune Ecrivain de langue française : A la recherche de talents émergents

Si les voyages forment la jeunesse, l’écriture la libère… Elle peut être un guide, une lumière à suivre pour nos jeunes qui à l’heure des MSN, Facebook et de toutes les technologies numériques, peinent de plus en plus à tourner les pages d’un simple livre.

Pour contrer ce phénomène, l’association Prix du jeune écrivain, appelle les jeunes francophones à révéler leurs talents, en se lançant dans l’écriture… Les inscriptions pour la 35e Edition du prix du jeune écrivain de langue française (PJE) sont ouvertes aux jeunes auteurs jusqu’au 15 février 2019. Récompensant des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrites en langue française en prose, par de jeunes auteurs de toutes nationalités dont l’âge doit être entre 15 à 27 ans, les textes proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’aucun contrat d’édition. Ils ne doivent pas non plus avoir été soumis au PJE une année précédente, ni primés antérieurement par un autre jury. Chaque participant garantit l’originalité du texte dont il est l’auteur. Tout emprunt à des textes déjà publiés, y compris dans des journaux ou des magazines, ou diffusés sur Internet, doit être expressément signalé. Les jeunes auteurs algériens sont donc invités à participer à ce concours de prestige pour son édition 2019/2020 dont les lauréats bénéficieraient d’une invitation en France pour le Salon du livre, voyages, liseuses, lots de livres ainsi qu’une participation à des ateliers d’écriture.

Organisé depuis 1984, avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie, du ministère des Affaires étrangères, de l’office franco-québécois pour la jeunesse, de Pro Helvetia-fondation suisse pour la culture, et de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’association prix du jeune écrivain vise par ce prix littéraire la promotion de l’écriture auprès des jeunes du monde entier et le rayonnement de la langue française à travers le monde.

Ouvert à tout jeune francophone âgé de 15 à 27 ans, ceci représente environ 1.000 textes par an, dont à peu près la moitié parvient de l’étranger. En 34 ans, environ 26.000 nouvelles nous ont ainsi été transmises, issues de 70 pays différents.

Dans un communiqué publié pour l’annonce cette 35e édition, Dominique Barthe Coll, présidente du prix du Jeune Ecrivain a annoncé que pendant la précédente édition, parmi les douze lauréats désignés par le jury international d’écrivains de renom réunis autour d’Alain Absire, six étaient de jeunes francophones originaires de Belgique, du Québec, de Suisse, d’Italie et d’Haïti.

La présidente du (PJE) a fait savoir que les lauréats ont été invités en France pour assister à la remise du prix et au Salon du Livre de Paris en mars 2018. Certains d’entre eux participent en juillet à nos ateliers d’écriture à Muret. Ils ont eu le bonheur de voir leur nouvelle publiée dans un recueil édité à 2.000 exemplaires par les Editions Buchet/Chastel, intitulé Atterrir sur le nuage jaune et autres nouvelles.

Kader Bentounès