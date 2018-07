Grand angle : Nouvelle escalade

La surenchère verbale entre Washington et Téhéran est montée d’un cran. Ce qui n’augure rien de bon dans un monde où le déclenchement d’un nouveau conflit armé semble d’une facilité déconcertante. Ainsi à l’avertissement adressé par le président iranien, Rohani, au président américain, Trump, lui conseillant de « ne pas jouer avec la queue du lion » et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la «mère de toutes les guerres», le dirigeant américain, comme à son habitude, n’a pas fait dans la dentelle. Sa réaction a été à la hauteur de sa réputation. La mise en garde d’une rare virulence menaçant l’Iran de représailles apocalyptiques en témoigne. « Ne menacez plus jamais les Etats-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connues auparavant», a-t-il écrit sur Twitter. Certes, le président américain n’en est pas à sa première «sortie». On se souvient de ses échanges avec Kim Jong-un sur le dossier du nucléaire nord- coréen. Mais les craintes suscitées par la crise diplomatique entre Washington et Pyongyang à propos de ce dossier ont été balayées par un travail en coulisses, et les deux dirigeants ont finalement mis de côté leur hostilité et accepté de se rencontrer lors d’un sommet qualifié d’historique. La crise entre les USA et l’Iran connaitra-t-elle le même dénouement ? Ce qui est sur c’est que présentement, aucun observateur ne s’aventure à imaginer un tel épilogue quand bien même, faut-il le rappeler, les voies de dieu de la diplomatie sont impénétrables. Et pour cause, ni le président Donald Trump ni son homologue Hassan Rohani ne semblent vouloir perdre la face. Il est à même à craindre que le bras de fer engagé entre les deux hommes va se durcir et ce même si la communauté internationale se serait bien passée de cette crise. A moins que des éléments nouveaux ne viennent dans les prochaines semaines apaiser les tensions.

Nadia K.