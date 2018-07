Etats-Unis-Iran : La guerre des mots

Le président américain, Donald Trump, a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos jugés guerriers de son homologue iranien Hassan Rohani. "Ne menacez plus jamais les Etats-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connues auparavant", a écrit dimanche sur Twitter M. Trump dans un message adressé nommément au président Rohani et rédigé entièrement en majuscules. Un message qui intervient après un avertissement de M. Rohani au dirigeant américain, lui conseillant de "ne pas jouer avec la queue du lion" et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la "mère de toutes les guerres". M. Rohani a en outre de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Ormuz, qui contrôle le Golfe et par où passe jusqu'à 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime. M. Rohani s'exprimait lui-même quelques heures avant un discours très attendu du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à la diaspora iranienne. Les Etats-Unis n'ont "pas peur" de sanctionner "au plus haut niveau" le régime de Téhéran qui est "un cauchemar pour le peuple iranien", a assuré M. Pompeo. "Ce n'est pas fini", a-t-il mis en garde au sujet des sanctions américaines. Alors que l'administration Trump est régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran, Mike Pompeo a réaffirmé vouloir uniquement "que le régime change de manière significative son comportement, à la fois à l'intérieur de l'Iran et sur la scène mondiale". L'idée de l'administration Trump est simple: tenter de profiter des tensions sociales en Iran, sur fond de difficultés économiques aggravées par l'annonce du retour des sanctions américaines qui fait partir de nombreuses entreprises étrangères. La communauté diplomatique et les experts sont divisés à Washington quant à savoir si la République islamique est vraiment ébranlée par la crise sociale en cours, voire menacée de l'intérieur. Cette guerre des mots, débouchera t elle vers des nouveaux agendas diplomatiques ? Rien n’est à exclure d’autant que Téhéran détient toujours les atouts de pression qui se résument en l’incontournable détroit d’Ormuz. Une carte maîtresse que Washington ne peut feindre d’ignorer.

M. T.