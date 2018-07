M. Raouya s'entretient avec son homologue béninois : Les perspectives de la coopération économique

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu hier à Alger avec son homologue béninois, Abdoulaye Bio Tchane, sur l'état et les perspectives de la coopération économique entre l'Algérie et le Bénin, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Au cours de cette rencontre, les deux ministres «ont passé en revue l'état des relations de la coopération bilatérale et les possibilités de renforcer davantage les liens d’amitié et promouvoir les échanges entre les deux pays», selon la même source. Dans ce sens, M. Bio Tchane a marqué un «vif intérêt» pour les actions engagées dans le domaine des réformes financières et les réalisations enregistrées à cet égard.

Il a fait également part de son «admiration» quant au niveau atteint par l'Algérie en matière de développement économique et social et a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de l’expérience algérienne à cet égard, note le communiqué.

Les deux ministres ont, par ailleurs, examiné les moyens à mettre en place en vue de permettre la concrétisation des opportunités offertes et traduire dans les faits les complémentarités existantes entre les économies des deux pays. M. Bio Tchane, également ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement du Bénin, effectue une visite en Algérie du 21 au 24 juillet en cours.

Dans ce cadre, le ministre béninois mettra à profit son séjour pour effectuer des visites à plusieurs structures relevant du secteur des Finances, notamment les établissements de formation, afin de constater de visu les actions initiées dans ce secteur, ajoute le communiqué.