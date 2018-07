Tourisme saharien : Sécuriser les circuits une priorité

La relance et la redynamisation du tourisme saharien constituent les nouveaux défis du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, qui affirme mettre en place une batterie de mesures pour promouvoir cette destination.

S’exprimant à l’occasion de sa rencontre avec les cadres et opérateurs du secteur, en préparation de la prochaine saison du tourisme saharien, M. Benmessaoud a affirmé que les pouvoirs publics ont pris en considération les doléances des opérateurs du tourisme saharien en vu d’une préparation réelle et sérieuse de la prochaine saison qui débute le mois d’octobre prochain.

Il a annoncé à cet effet, la réduction des délais de délivrance de visa pour les étrangers qui désormais ne dépassent pas les 72 heures, ainsi que la réduction des tarifs de transport aérien, et la mise en place de vols charters assurés par les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines. Il s’agit également de la réduction des tarifs hôteliers avec des baisses qui oscillent entre 30 et 40%.

Le ministre a réitéré la détermination de l’Etat à promouvoir le tourisme interne de manière générale et le tourisme saharien en particulier, rappelant dans ce cadre la grande stratégie mise par le secteur pour relancer le tourisme en Algérie.

«Le secteur œuvre à l'amélioration du service public et la promotion du niveau d'encadrement et les conditions d'accueil des touristes tout en assurant une meilleure prestation de service avec des prix concurrentiels», a-t-il dit.

Le ministre a insisté à l’occasion sur la volonté de l’État «de parachever tous les projets d'investissement relevant de son secteur, à réhabiliter et à moderniser les établissements hôteliers publics pour répondre aux demandes des clients». Il a, à cet effet, annoncé la réception prochaine de 60 à 70 nouveaux hôtels totalisant plus de 7.000 lits. Il affirme dans ce sens, que «l'opération de réhabilitation des hôtels se poursuit toujours en dépit d'un écart dans le taux de réalisation, ajoutant que ce problème sera pallié à travers la mise en place d'une commission nationale de suivi de la réalisation des projets hôteliers.»

Concernant l’information touristique spécialisée, le ministre du secteur a annoncé la signature dès la prochaine entrée sociale, d’une convention avec le ministère de la Communication pour permettre aux médias publics et privés d'accompagner le secteur touristique et de promouvoir les destinations touristiques de l'Algérie.

Lors de son intervention sur l'évaluation de la saison du tourisme saharien (2017/2018), le directeur général du tourisme, Zoubir Sofiane, a fait savoir que "plus de 326.000 touristes ont visité le Sud algérien, dont plus de 250.000 touristes étrangers durant cette période, contre 170.000 touristes durant la saison 2016/2017. Il a également fait état que les 14 wilayas du Sud comptaient 370 agences touristiques, représentant 17% du nombre total au niveau national, ainsi que 203 hôtels et 79 stations thermales.

Il faut souligner également que les opérateurs du tourisme saharien, en particulier les propriétaires d'agences de voyages, ont appelé par la même occasion à davantage d'efforts pour réduire la durée des demandes de visa pour les touristes étrangers, sécuriser les routes et former les ressources humaines activant dans le secteur. Les intervenants ont salué les mesures prises récemment par l'Etat pour promouvoir la destination Sud, à travers la réduction des tarifs hôteliers et de transport, tout en appelant à revoir les délais de délivrance de visa pour les touristes étrangers et la sécurisation des circuits touristiques. Les participants ont également suggéré la numérisation de l’information touristique, de valoriser et de former les ressources humaines hôtelières et les guides touristiques, avec la mise en place de zones touristiques spécialisées dans le Sud.

Outre la mise en place d'une information touristique en mesure de promouvoir la destination de l'Algérie, les opérateurs ont proposé dans ce cadre d'organiser un concours de la meilleure wilaya touristique du Sud et de consacrer un Salon touristique annuel dédié exclusivement aux régions du Sud.

Salima Ettouahria