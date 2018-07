Décès du colonel Ahmed Bencherif Le Président Bouteflika : «L'Algérie perd un moudjahid hors pair»

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé, hier, un message de condoléances à la famille du défunt colonel Ahmed Bencherif décédé samedi à l'âge de 91 ans, dans lequel il a affirmé que l'Algérie avait perdu «un vaillant moudjahid et un Novembriste hors pair».

«Avec la disparition du colonel Ahmed Bencherif, l'Algérie perd un vaillant moudjahid et l'un des Novembristes qui avaient écrit son histoire en lettres d'or», a écrit le Président dans son message, ajoutant que «le défunt représentait toute une génération dévouée à sa patrie, une génération qui a su faire preuve de courage et de bravoure sur les champs de bataille et d'une grande détermination pour l'édification d'une société vivant à la faveur de la paix et de la sérénité». «Vaillant, courageux et fin gestionnaire des affaires militaires, feu Bencherif, rompu aux arts du combat, a lutté avec bravoure aux côtés de ses compagnons contre les forces coloniales, ce qui lui avait valu le grade de colonel. Après l'indépendance, il fut à l'avant-garde des artisans de l'Etat algérien moderne à travers les différents postes de responsabilité qu'il avait eus à occuper, notamment à la tête de la Gendarmerie nationale». «L'Algérie perd aujourd'hui un nationaliste dévoué et la génération de Novembre regrettera à jamais un vaillant moudjahid. Je prie Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'accorder patience et réconfort à sa famille et à ses compagnons auxquels je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées», a-t-il conclu.

Premier commandant de la Gendarmerie nationale

Le moudjahid et premier commandant du Corps de la Gendarmerie nationale de l'Algérie indépendante, Ahmed Bencherif, s'est éteint samedi soir dans un hôpital parisien à l'âge de 91 ans, apprend-on auprès de sa famille. Plus connu sous nom du Colonel Ahmed Bencherif, cet ancien officier de l'Armée de Libération nationale (ALN) est né le 25 avril 1927 à Ain Maabed (18 km au nord de Djelfa). Déserteur de l'armée française le 3 juillet 1957, avec une partie de sa compagnie dans la région de Sour El Ghozlane, après un bref passage dans les maquis de la Wilaya IV historique où il participa à plusieurs batailles dans les rangs du mythique «Commando Ali Khodja», il rejoint la Tunisie pour prendre part à la formation militaire des Katibat de l'ALN. Suite aux mésaventures de la «Paix de Braves», il est dépêché par le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) pour mettre de l'ordre dans la Wilaya IV. Il réussit donc à franchir la «Ligne Morice» pour rejoindre le maquis de l'Algérois. Capturé par l'armée française en octobre 1960, il sera jugé, condamné à mort et emprisonné jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, il fut nommé à la tête du Commandement de la Gendarmerie nationale jusqu'à 1977, date à laquelle il fut désigné ministre de l'Environnement, avant de prendre sa retraite.