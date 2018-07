Jeux africains de la jeunesse

Les compétitions battent leur plein sur l’ensemble des sites qui abritent les JAJ-2018 d’Alger. La course aux médailles se poursuit. Nous avons effectué cette fois-ci une virée au site les Sablettes où se déroulent les épreuves de Beach volley, chez les garçons et les filles. L’ambiance est conviviale et les matches qui se déroulent simultanément sur quatre surfaces de jeu, avec deux rencontres pour les garçons et deux autres pour les filles, sont très animés. La bataille est rude pour décrocher l’une des trois places qualificatives pour les jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu dans la capitale argentine, Buenos Aires, le mois d’octobre prochain. Pour les paires masculine et féminine algériennes, les choses marchent plutôt bien. Elles ont montré de bonnes choses lors des différentes confrontations qu’elles ont eu à livrer jusque-là, ponctuées par de belles victoires. Pour rappel, les filles évoluent dans le groupe A, en compagnie du Lesotho, de la Gambie, du Congo Brazzaville et du Nigeria. Les garçons, eux, sont également dans le groupe A, avec le Soudan, le Nigeria, le Togo et le Kenya. La paire garçons, composée par Ayoub Hamadache et Farouk Tizit, qui vient de participer aux JM de Tarragone (Espagne) et qui a pris part juste avant au championnat du monde en Chine ainsi qu’au championnat d’Afrique récemment, est déterminée à sortir le grand jeu pour arracher une place sur le podium qui sera synonyme de gain d’une médaille et de la qualification aux JOJ de Buenos Aires. «Pour le moment, les choses se passent plutôt bien pour nous. On est déterminés à donner le maximum pour aller jusqu’au bout dans ces JAJ. Il est clair que gagner l’or serait formidable pour nous, mais dans le sport, rien n’est jamais aussi sûr. On fera de notre mieux pour être au moins parmi les trois premiers. On veut arracher notre billet pour les JOJ. Ce ne sera pas une mince affaire, mais on estime avoir le potentiel pour tenter un bon coup. On a participé à plusieurs compétitions internationales ces temps-ci. C’est une excellente chose. On se frotte à différents adversaires, on gagne en compétition et on fait en sorte d’être toujours plus performants. Notre entraîneur effectue du bon travail avec nous et cela nous motive à aller de l’avant. Certes, le Beach volley africain est loin du niveau mondial, cela dit, il y a des adversaires coriaces. Jouer un tournoi pareil, c’est toujours bénéfique pour nous», diront-ils. Pour sa part, l’entraîneur Mohamed Gachi affiche lui aussi une certaine sérénité et de l’optimisme par rapport aux chances de son équipe d’atteindre ses objectifs.

Il nous affirma, à ce propos, juste avant le match que s’apprêtaient à livrer ses deux poulains face au Soudan : «On jouera nos chances à fond, d’autant plus qu’on évolue chez nous en Algérie. Rien n’est joué d’avance, parce qu’on n’est pas seuls en course pour décrocher la qualification aux JOJ 2018 le mois d’octobre en Argentine. Il y a aussi quatre autres sélections qui sont fortes et qui ont des traditions dans le Beach volley, tels l’Egypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Mozambique. Nos deux volleyeurs sont certes jeunes, mais ils ont du talent et on compte sur eux pour qu’ils se montrent à la hauteur de nos attentes, même si la concurrence avec les autres prétendants sera rude». Même son de cloche du côté de l’entraîneur Badredine Boutefnouchet de la paire féminine constituée de Sonia Bounser et Romaissa Yaker, qui croit fermement en elle, même si d’autres sélections, comme celles d’Egypte, du Kenya, de Sierra Leone, Cameroun et autres sont très difficiles à jouer. Néanmoins, le coach national de l’équipe féminine fait de son mieux pour bien les manager afin de les pousser à réaliser un résultat probant.

Mohamed-Amine Azzouz



Tir à l'arc

L’Algérie se contente

d'une médaille d'argent





L'Algérie s'est contentée d'une médaille d'argent dans les épreuves du tir à l'arc des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet), échouant au passage à faire qualifier des archers aux prochains Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ-2018 de Buenos Aires (6-18 octobre). Lors de la 3e et dernière journée des compétitions du tir à l'arc disputée à la Prise d'eau de Bourouba, la sélection algérienne masculine s'est inclinée en finale face à l'Egypte (6-2), alors que la médaille de bronze est revenue à l'Afrique du Sud aux dépens du Maroc (6-0). Dans l'épreuve par équipes (filles), l'Algérie a terminé au pied du podium (4e) après sa défaite en match de classement face au Tchad (5-4). «Au vu des conditions que je qualifie de nulles dans lesquelles nous avons préparé cette échéance, je suis entièrement satisfait de cette médaille d'argent. Nous avons une grosse performance en éliminant l'Afrique du Sud, championne d'Afrique. Nous devons avoir plus de moyens pour pouvoir viser plus haut. On ne peut pas prétendre aller aux JOJ avec un arc collé avec de la super glue. Nous devons avoir le minimum d'outils à l'instar de tous les pays. Comme les arcs sont considérés comme des armes, il faut toute une procédure pour pouvoir les importer. Je ne peux pas espérer une qualification aux JOJ dans de telles conditions», a pesté l'entraîneur national Abdelhafid Belkhodja.

Rugby à VII

Les Verts terminent à une honorable 5e place

La sélection algérienne de rugby à VII a réussi un parcours honorable aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018), affichant un bilan positif de 4 victoires contre deux défaites, et grâce auxquelles elle s'est finalement classée à la 5e place, sur un total de 10 pays participants.

Le simple fait d'avoir remporté nos derbies contre la Tunisie et le Maroc fait de nous les champions du Maghreb, ce qui n'est pas rien, surtout pour une jeune sélection comme la notre, qui ne figure pas encore dans le classement de la Fédération internationale», a considéré l'entraîneur des Verts, le Malien Ousmane Mané, en se disant «entièrement satisfait du rendement» de ses joueurs. Les épreuves de rugby ont été disputées du 19 au 21 juillet et c'est finalement l'Afrique du Sud qui a été sacrée après sa victoire contre la Namibie (32-12), en finale.

La sélection algérienne a surtout fait les frais du tirage au sort, car il a été très peu clément en l'opposant au futur champion, l'Afrique du Sud, dès le premier match de la poule «A».

Un match qui s'était soldé par une lourde défaite (31-5). Néanmoins, malgré ce coup de massue, les poulains du coach Ousmane Mané se sont bien ressaisis, et dès le match suivant, en remportant une belle victoire contre le Sénégal (21-19) et après laquelle ils n'avaient plus besoin que de deux autres succès pour atteindre le dernier carré.

Dans cette perspective, les choses avaient relativement bien commencé, avec ce joli succès en match derby contre la Tunisie (17-12), mais la suite a été moins bonne, avec cette défaite contre le Burkina Faso (19-10), qui leur a fait perdre la possibilité de prétendre au dernier carré.

Le mieux que pouvaient espérer les Verts alors était la 5e place et pour la décrocher, ils devaient battre aussi bien le Maroc que la Côte d'Ivoire. Ce qui fut finalement le cas, respectivement sur les scores de (10-5) et (19-5).



Badminton

Les Algériennes en or

La sélection algérienne (filles) de badminton a décroché la médaille d'or aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, en dominant l'Egypte (3-0) en finale de l'épreuve, disputée samedi soir à la salle omnisports de Dar El Beida. La première victoire a été remportée par Hala Bouksani aux dépens de Jana Ashraf Ezzedine : 21-17, 21-16, 21-13, avant de se voir imitée par sa compatriote Linda Mazri, ayant surclassé Nour Ahmed Yousri en deux sets : 21-14, 21-16. La victoire de la sélection algérienne a été scellée par la jeune Malak Ouchefoune, en surclassant Malak Bassem Sobhi : 24-26, 21-8, 21-10. Les jeunes algériennes ont atteint cette finale en dominant leurs homologues du Nigeria par trois sets à un, au moment où l'Egypte a surclassé l'Ile Maurice (3-0).

«Le score de 3-0 est trompeur, car la victoire finale contre l'Egypte a été loin d'être facile», a reconnu l'entraîneur national, Omar Nouichi, en se disant «heureux d'avoir tenu sa promesse d'offrir une médaille d'or à l'Algérie» pendant ces JAJ. L'entraîneur national a indiqué que «même la demi-finale contre le Nigeria a été très difficile», ce qui procure au staff technique une plus grande joie d'avoir bien représenté les couleurs nationales» pendant cette compétition. Outre sa médaille d'or, Hala Bouksani a décroché une qualification pour les prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus au mois d'octobre, en Argentine.

Taekwondo

Ihedjadjen en bronze chez les plus de 73 kg



Le taikwondoïste algérien ­­(+73 kg) a décroché la médaille de bronze aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, en battant le Malien Youssouf Soumanou, en combat pour la troisième place disputé à la salle omnisports d'El Biar (Alger). Trois finales, dans trois catégories de poids différentes, ont été disputées au cours de cette troisième et dernière journée de l'épreuve, et elles ont été dominées par trois pays différents, à savoir : le Maroc, l'Egypte et la Tunisie.

Le Maroc a dominé chez les moins de 44 kg (filles), au moment où l'Egypte a pris le meilleur chez les plus de 73 kg, tout comme la Tunisie chez les moins de 48 kg. Au classement général, c'est le Maroc qui a viré en tête, avec un total de huit médailles : 3 or, 2 argent et 3 bronze, devant l'Egypte : 3 or, 1 argent et 3 bronze, au moment où la Tunisie a complété le podium, avec 2 or, 2 argent et 1 bronze. Pour sa part, la sélection algérienne s'est contentée de la 9e place, avec deux bronze, dans une discipline marquée par la présence de certains champions du monde et olympiques, venus essentiellement de Tunisie et d'Egypte.

Haltérophilie

Trois médailles d'or pour l'Algérien Farid Saadi



L'athlète Farid Saadi a offert trois médailles d'or à l'Algérie en haltérophilie, samedi soir à la salle omnisports de Bordj El Kiffan, lors de la 3e et dernière journée consacrée à la discipline et comptant pour les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) d'Alger. Saadi a réussi, dans la catégorie des +85kg, 130kg à l'arraché, 160kg à l'épaulé jeté, totalisant 290 kg, offrant les trois seules consécrations en vermeil pour l'Algérie en haltérophilie. Le Marocain Badreddine Ezzohari a pris deux argent, avec 102kg à l'arraché et 224kg au total, et une bronze à l'épaulé jeté (122 kg), alors le Libyen Mahmoud Irwaysat a obtenu l'argent de l'épaulé jeté (123kg) et deux bronze à l'arraché (93kg) et au total des deux mouvements (216kg). «Je suis comblé de joie. Le concours était un peu facile pour moi. Je savais que pour gagner, il fallait assurer les barres et ne pas rater le geste technique, et ce que j'ai fait sous les conseils de mon entraîneur, Azzeddine Babas, et son adjoint, Fouad Bouznada», a déclaré, à chaud, le champion d'Afrique des +85kg. L'entraîneur national, Azzeddine Basbas, était le plus heureux de tous, qualifiant la prestation de son poulain d’«extraordinaire». «Vous avez devant vous une pépite pour l'haltérophilie algérien dans cette catégorie. Il faut préserver cet athlète et lui assurer une prise en charge adéquate qui lui permettra d'aller loin dans sa carrière», a dit, tout simplement, Basbas. Dans la même journée, son compatriote Ahmed Chekhchoukh a réussi deux argent et une bronze dans la catégorie des 69kg.



Tennis de table

Abdelbasset Chaichi s’adjuge le bronze

Le pongiste algérien Abdelbasset Chaichi s’est adjugé la médaille de bronze de l’épreuve individuelle de tennis de table des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), à l’issue du tournoi disputé à la salle de Chéraga (Alger). Eliminé en demi-finale face à l’Egyptien Abdel Aziz Youssef (N.1 africain) sur le score de 4 à 0 (11-2, 11-1, 11-3, 11-6), Chaichi (N.3 africain) s’est rattrapé lors de la petite finale pour la médaille de bronze en battant le Gabonais Andy Bringaud 3 manches 2 (11-9, 9-11, 9-11, 11-6, 11-5). L’entraîneur national Benmira Gouassmi s’est dit «satisfait» de cette médaille de bronze, soulignant que Chaichi n’a pas été épargné par le tirage au sort. «Chaichi a effectué un joli parcours lors de ces JAJ, tout d’abord en atteignant son objectif qui était d’être sur le podium. Il aurait pu prétendre à une médaille d’une autre couleur mais le tirage au sort a fait qu’il est tombé sur le numéro un africain, l’Egyptien Abdel Aziz, en demi-finale», a déclaré Gouassmi.

La médaille d’or de l’épreuve individuelle garçons est revenue à l’Egyptien Abdel Aziz Youssef qui a dominé en finale le Tunisien Ben Attia Youssef. Chez les filles, l’Algérienne Loubna Djedjik (N.2 africaine) s’est contentée de la 5e place, après son élimination en quart de finale face à la Mauricienne Lilowtee Jalim Nandeshwaree sur le score de 4 manches à 2 (11-7,11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 11-9).