Grand angle : Dangereuse démarche

Benyamin Netanyahou ne croit pas si bien dire en célébrant «un moment charnière dans l’histoire du sionisme» à l’issue de l’adoption finale à la Knesset de la loi fondamentale dite de «l’Etat-Nation». Cette loi votée, selon les opposants, aux dépens de la minorité arabe et des normes démocratiques a scellé le sort des efforts de la communauté internationale de parvenir à une solution à deux Etats telle que préconisée par les résolutions des Nations unies. Ce qui ne manquera pas d’alimenter la poudrière sur laquelle se trouve le Moyen-Orient. Et pour cause, le règlement du conflit palestino-israélien a toujours été présenté comme la condition sine qua non de l’instauration d’une paix durable dans cette région du monde. Or en adoptant cette loi dite de «l’Etat-Nation» qui renforce le caractère juif de l’Etat hébreu au détriment des autres minorités, le Knesset creuse les divisions existantes au sein de la société, quand bien même elles existaient déjà. «Ce texte aligne la réalité légale sur la réalité politique. Des communautés fermées aux Arabes existent déjà de façon plus ou moins informelle, mais désormais, elles sont légitimées par une base légale, qui conforte les pratiques d’exclusion déjà en place», estimera un juriste. De son côté la coalition des partis pro-palestiniens à la Knesset a souligné que «cette loi ne mentionne ni le mot démocratie ni le mot égalité», et ne «laisse aucun doute sur le fait qu’il y ait des types de citoyenneté – les Juifs de première catégorie et les Arabes de seconde catégorie». Mais faut-il pour autant s’étonner que le Likoud ait fini par franchir ce nouveau pas ? En fait, faire preuve d’incrédulité équivaudrait à de la naïveté tant cette volonté de mettre en place un nouveau régime d’apartheid a toujours animé certains dirigeants israéliens. Ils n’attendaient que le moment propice pour passer à l’action. Et le contexte actuel, tant au plan international que régional, ne pouvait que leur être favorable. De même qu’il est loisible de croire que l’avènement du Président américain, Donald Trump, et les divisions persistantes du monde arabe ne pouvaient qu’encourager le Likoud à sauter le pas, car certain de son «immunité» et de son «impunité». Dès lors, que «cette dangereuse démarche de la Knesset, qui constitue une nouvelle tentative de bafouer le droit inéluctable du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat palestinien, (vienne) compliquer la situation sécuritaire dans la région et saper les efforts de la communauté internationale pour relancer le processus de paix, assurant une solution générale, durable et juste de la question palestinienne», comme cela a été mis en garde par l’Algérie, c’est certainement le dernier des soucis de Benyamin Netanyahou.

Nadia K.