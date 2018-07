Marquant son retour sur la scène de ses origines : LaCrim enflamme le théâtre de verdure

Après plus de deux années d’absence sur la scène, Lacrim, de son vrai nom Karim Zenoud, revient à son pays d’origine pour un concert exceptionnel pour le plaisir de ses fans qui sont venus en masse.

Organisé dans la soirée du samedi dernier par Smart Prod au théâtre de verdure Lhadi-Flici à Alger, ce rendez-vous était une grande réussite pour cette boîte qui a su conquérir le cœur des jeunes en choisissant Lacrim qui était tant attendu par ces algériens. Une fois sur scène, Karim Zenoud alias Lacrim, a trouvé son public déjà en sueur. Ce concert exceptionnel, qui marque le retour de Lacrim, a été marqué par le passage du DJ R-ONE, l’un des plus grands DJ en Algérie. Venue des quatre coins du pays, la foule sautait, déjà, sous les rythmes du Dj R-One et ce durant près de deux heures de la première partie du concert. «Faire plaisir», c’est d’ailleurs tout l’art du savoir-faire de Abdelghani Batata, alias DJ R-One, qui est connu par son savoir faire plaisir à la foule qui danse au rythme de ses enchaînements, en construisant, en travaillant, en réalisant un véritable travail artistique.

Il avait créé l’ambiance, joue sur les BPM (Bits Per Minutes) et les enchaînements pour construire une atmosphère. Il a d’ailleurs su trouver le fragile équilibre entre les tubes incontournables du moment et les morceaux plus pointus, moins connus, mais qui méritent leur place dans les mix. Ses mix, il les a réalisés, comme à l’accoutumée, avec un système sophistiqué : des platines vinyles, qui, combinées à un ordinateur, lui permettent de mixer et scratcher la musique stockée dans son ordinateur. Au menu de sa sélection, une house organique teintée des racines du disco et de la funk, un groove chaloupé et des beats électriques… un mix subtil pour le corps et l'esprit. Ce DJ a permis aux mélomanes et passionnés de musique de vivre des moments magiques sans considération des différences sociales et culturelles, consacrant ainsi sa vocation, pour le partage et la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence. Après proclamations de ses fans, la star française d’origine algérienne fait son apparition sous les flashs de ses admirateurs. Dès le début, Lacrim a démontré toute sa force et son honneur à son fidèle public, en interprétant plusieurs de ses plus gros classiques à succès. Pour le comble de ses admirateurs, Lacrim est susceptible à faire les choses bien et à faire honneur au public qui le suit depuis ses débuts. Il se lance alors dans la performance de Corleone, et chauffe tous ses fans en faisant retentir les cris, avant de s’adonner à un petit discours : «Comment ça va ce soir ? Alger c’est chaud ! Vous êtes merveilleux…». Et c’est à ce moment même que les choses sérieuses commencent. Le rappeur du 94 et son fidèle DJ Bellek se mettent à lancer l’instru de «Carte de la vieillesse». La fosse se met alors à trembler et des drapeaux de l’Algérie commencent à être brandis par les présents. Juste après, Lacrim performe ainsi sur «D’où je viens tu connais» de son album «Né pour mourir». il enchaîne en suite avec «Tous les mêmes», l’un des plus gros succès de sa carrière, un extrait de la mixtape «R.I.P.R.O vol. 3». Et c’est ensuite le tour de «Brasse au max» et «Le sablier», un extrait de la mixtape «R.I.P.R.O vol. 2 ». Lacrim enchaîne avec «Barbade», «Pocket Coffee» et «Mon glock te mettra à genoux», des titres avec lesquels il enflamme le théâtre de verdure, face à un public connaissant toutes ses paroles par cœur. Sur l'écran placé derrière la scène, une rétrospective s’affiche, racontant l’évolution du rappeur. Il y a lieu de noter que la star du rap aurait été attendu à Annaba pour une deuxième date dans le cadre de sa tournée en Algérie, mais «malheureusement ce rendez-vous a été annulé à la dernière minute par les autorités locales», nous dira l’organisateur. Ce dernier affirme : «Nous avons eu un avis défavorable trois jours avant l’événement.»

Sihem Oubraham