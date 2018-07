11e Festival du film arabe d'Oran : 10 longs-métrages en course

Dix longs-métrages, 14 courts-métrages et 14 documentaires brigueront le grand prix «Wihr d’or» lors du onzième Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA), prévu du 25 au 31 juillet courant.

«E« En dépit des difficultés, nous avons tout fait pour tenir cette onzième édition du Festival du film arabe d'Oran. Il est important que cette manifestation dédiée au 7e art soit maintenue et préservée», a notamment déclaré M. Ibrahim Seddiki, commissaire du Festival International d’Oran du Film Arabe (FIOFA), lors d’une conférence de presse organisée au cabinet de l’APC d’Oran.

Selon le responsable, le festival d’Oran qui, dit-il, est le plus important et le plus grand événement culturel du pays, fait face à une concurrence féroce, ce qui est en soi une richesse et un grand soutien pour le développement du cinéma arabe, a-t-il indiqué. C’est pourquoi, estime l’orateur, il est important que l’ensemble des efforts soient conjugués afin qu’il soit préservé et soutenu aux différents niveaux. Devant un parterre de journalistes, Ibrahim Seddiki a dévoilé la liste des films en compétition dans les trois catégories (10 longs-métrages, 14 courts-métrages et 14 documentaires).

A savoir que la commission chargée du visionnage a reçu pas moins de 360 productions. Parmi les films qui se disputeront le «Wihr d’Or» dans la catégorie des longs-métrages : «Jusqu’à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, qui a déjà raflé plusieurs prix, notamment au Festival d’Oman, «Photocopie» de l’égyption Tameur Ochri, «Tunis by night» d’Elyes Bakar, «El Ahla» de l’irakien Mohamed Derradji, Kilikis du marocain Azlarabe Alaoui, «Nour» du libanais Zaarour. Pour ce qui est des courts-métrages en compétition, l’on citera : «Feuille blanche» de Mohammed Nadjib, «Champs de bataille» de Anwar Smaine, qui représentent l’Algérie entre autres.

L’Algérie est aussi présente dans la catégorie du film documentaire avec cinq films : «Sur les traces des camps de concentration» de Saïd Oulmi, «La bataille d’Alger, un film d’histoire», de Malek Bensmail, «Souvenirs d’exil» de Mokhtar Karboua, «Des moutons et des hommes» de Karim Sayad et le film «la Bataille d’Alger» de Salim Aggar.



Plusieurs figures du septième art seront honorées



Concernant les jurys (longs métrage, courts métrage et documentaire) et comme ça été rapporté par notre journal dans une précédente édition, ils seront présidés, successivement, par le réalisateur algérien Merzak Allouach, la comédienne libanaise Takla Chamoune et le metteur en scène, réalisateur irakien Kacem Hawel. La cérémonie d’ouverture de cette 11e édition, qui se déroulera cette année à la salle du cinéma Maghreb, sera marquée par la projection du film «Karma» du célèbre réalisateur égyptien Khaled Youssef, disciple du géant Youssef Chahine.

Concernant les noms des autres stars attendues, une source officielle a révélé à notre journal la présence, outre le réalisateur Khaled Youssef, Souhir El Morchidi, l’actrice tunisienne établie en Egypte Doura, Adel Hani, l’acteur syrien Abed Fahd, Mahmoud Himida, Hinidi, Choukrane Mortaji, Wafaa Moursali, Bousi, Kenza Hana et Souhir Benammar de la Tunisie. Comme à l’accoutumée, plusieurs figures du septième art— vivantes ou décédées— seront honorées en signe de reconnaissance à leurs riches parcours et contribution au développement du cinéma. parmi eux, le réalisateur algérien Farouk Beloufa, qui nous a quittés en avril dernier, et l’une des icônes du cinéma égyptien en noir et blanc, l’actrice Chadia. La 11e édition du festival international d’Oran du film arabe sera organisée cette année sous le slogan « le cinéma et le vivre ensemble ».

La cérémonie de clôture devra se dérouler au théâtre de verdure Chakroune-Hasni. A souligner qu’un nombre de wilayas de l’ouest accueilleront des activités en rapport avec le FIOFA dont Sidi Belabès, Mostaganem et Aïn Témouchent. Selon les organisateurs, une vingtaine de journalistes, venus de différents pays, sont attendus à Oran pour couvrir l’événement.

Amel Saher