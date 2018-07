Plage d'El Djamila (ex La Madrague) : Un endroit de détente pour les riverains

La plage d’El Djamila (ex-La Madrague) est devenue aujourd’hui, l’une des destinations choisies par nombre d’estivants pour passer de bons moments en famille. Aménagé ces dernières années, cet endroit a permis aux riverains de profiter de leur plage et économiser les frais de déplacement pour aller se baigner. Lors d’une virée, on a pu constater de visu le nombre important de familles venues se rafraîchir. Il est 14h30. En ce début d’après midi de cette journée ensoleillée du mois de juillet la plage est bondée. Les retardataires n’ont aucune chance de trouver un bout de plage en raison de la forte affluence. Surtout que l’accès à El Djamila est gratuit. Les estivants doivent débourser juste 500 DA pour acquérir 4 chaises, une table et un parasol. Une dépense à la portée de toutes les bourses. Dès que vous descendez de la voiture vous êtes abordés par un homme qui vous propose le kit. Venu à notre rencontre il nous a même promis de nous trouver un bon emplacement sur la plage et que personne ne nous dérangera. Mais en nous éloignant, un agent de la sécurité nous indiquera que l’homme en question est un escroc et qu’il loue le kit aux familles alors qu’il a été mis à la disposition des estivants gratuitement par la wilaya d’Alger. «Tout est gratuit sur la plage, les gens n’ont cas venir s’installer et profiter de leur journée. Depuis le début de la saison estivale, plusieurs individus qui essayer de tirer profit de la situation et escroquer des familles ont été interpellés. De même que les familles ont été sensibilisées pour qu’elles ne tombent pas dans le piège et dénoncent toutes sortes d’escroqueries dont elles pourraient être victimes de la part de personnes peu scrupuleuses. «Malheureusement, certaines familles ne suivent pas les conseils prodigués et préfèrent payer,» explique cet agent. Mohamed venu avec sa femme et ses deux enfants nous confie : «depuis l’ouverture de cette plage, je ramène ma famille ici car j’habite juste à côté et je n’ai pas besoin de payer les frais de déplacement je paye que le kit pour m’installer. La plage est sécurisée et propre grâce aux agents déployés sur place.» En effet, l’endroit semble sécurisé. Plusieurs agents civils et en tenue de la sûreté nationale sillonnent la plage et veillent à la sécurité des estivants H/24 dans le cadre du dispositif de sécurité déployé par l’Etat. Juste à côté de cette plage, un parc aquatique payant propose aux clients une table, un parasol et 4 chaises pour à 1.000 DA avec des jeux d’enfants offerts.Il est aussi à noter qu’au niveau de cette plage, un espace dédié aux personnes aux besoins spécifiques a été réservé.

Sous le slogan «Plage pour tous», cet espace a été aménagé afin de leur permettre de profiter d’une journée de détente avec leur famille et amis, chose qui était jusqu’à maintenant impossible. «Cette initiative a été lancée il ya deux ans. Un fauteuil roulant ordinaire et un autre flottant ont été mis à leur disposition. Grace à cette chaise, ils peuvent passer une belle journée. On est là pour les aider à aller dans l’eau,» indique un des agents recrutés pour les besoins de cette action.

Wassila Benhamed