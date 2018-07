Soldes d'été : Un non-événement ?

Les magasins et autres espaces commerciaux, jusqu’à la fin du mois d’août tout comme les consommateurs vivent, au vrai sens du mot, ce grand événement, tant attendu, par tous. Les commerçants comme les acheteurs, prient pour que ces soldes soient un espace, dédié aux bonnes affaires. Les vêtements et les chaussures, surtout, restent la première cible des deux parties, puisque très souvent ce sont les filières, les plus touchées par cette «foire» commerciale d’envergure. Le coup d’envoi de cette manifestation a été donné, pour Alger, avant-hier coincidant avec le week-end. Ce qui suppose qu’une ambiance des plus particulières devait régner au niveau des rues commerçantes. Mais ça n’a pas été le cas. Un petit tour à la très célèbre rue Larbi Ben M’hidi, connue pour être la plaque tournante des familles, pas seulement algéroises où se trouve une concentration de boutiques d’habillement et de chaussures, de grandes marques, comme c’est le cas de Zara, Adidas et autres, nous confirme que la culture des soldes, reste, la plupart du temps, un simple vœu pieux difficile à réaliser. Pour l’anecdote, un commerçant au niveau de la même artère, spécialisé, dans les vêtements pour femmes, à notre question sur l’absence d’affichage sur les devantures de son magasin pour annoncer les soldes et aussi le manque de clientèle, nous dira que les soldes d’été n’avaient pas encore commencé, avant de se rétracter que ce sont surtout les grandes marques qui organisent les soldes. Il faut dire que ce magasin n’est pas le seul à être hors «course», d’autres ont aussi affiché, grise mine quant à ce qui était censé être une manifestation grandiose. En effet, à l’exception des marques Adidas, Skechers et Italian Shoes, mises à l’heure de ce rendez-vous, offrant aux consommateurs des réductions allant de 10 à 50% sur leurs articles, par rapport à leurs prix réels, avec un affichage en bonne et due forme, les boutiques de ce quartier semblent carrément tourner le dos aux soldes d’été. Il faut signaler aussi, que le consommateur reste également le grand absent de cet événement.

Mourad, rencontré, au niveau de cette artère commerciale et plus précisément, à l’espace des chaussures italiennes nous dira que c’est dur de trouver «chaussure à son pied», en dehors de trois ou quatre marques intéressées par les soldes. «Au niveau de la rue Ben M’hidi, il existe trois ou quatre griffes seulement qui ont adhéré au principe et ceci concerne en premier lieu les chaussures», relèvera-t-il, l’air très déçu. Dans le même sens, une mère de famille, se contentera de dire que les magasins sont présents mais pas les soldes. «J’ai fais le tour de la rue, mais il n’y a aucune trace de l’événement malheureusement, même pas l’affichage», fera-t-elle remarquer, avant de poursuivre que les prix sont toujours chers et hors de portée et ceux mis en solde, ne le sont pas réellement mais proposent plutôt des rabais sur des articles non vendus.

Aujourd’hui, c’est un fait, les soldes ou ce qui est supposé être considéré comme étant, ne font certainement pas tabac, chez-nous et beaucoup vont jusqu’à croire que celles-ci ne sont à vrai dire que de la poudre aux yeux, voire une arnaque.

Samia D.



M. Dehar Layachi représentant de la Direction du commerce d'Alger

« Les soldes sont facultatifs »

A Alger-Centre, Ardis et le Centre commercial des Affaires de Bab Ezzouar un grand nombre d'affiches de réduction allant jusqu'à 50% de différentes tailles et couleurs décorent les vitrines, particulièrement des locaux spécialisés dans la vente de vêtements et de chaussures, pour attirer l'attention des clients. Concernant ces affiches, plusieurs clients approchés par l'APS croient qu'il s'agit de "publicité mensongère" annoncée chaque saison de vente promotionnelle. Une des clientes rencontrée dans un centre commercial a indiqué que les prix des vêtements de marques étrangères "n'ont pas changé", se demandant sur quelle base des rabais allant entre 20 et 50% ont été définis.

Par ailleurs, les journalistes de l'APS ont constaté que plusieurs commerces n'affichaient pas la mention "Soldes" sur leurs vitrines mais plutôt des affiches de réductions allant de 20% à 80%. D'autres affiches mentionnent des prix attractifs mais une fois dans le magasin, impossible de trouver les produits indiqués. Le représentant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger, M. Dehar Layachi a précisé que la Direction du commerce de la wilaya d'Alger a accordé des autorisations aux commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale pour pratiquer la vente au rabais ou la vente promotionnelle, affirmant que l'opération se poursuivra durant la période des soldes pour délivrer davantage d'autorisations afin de "permettre aux propriétaires de magasins de déposer leurs dossiers par voie électronique et bénéficier d'une autorisation en vue de lancer la vente promotionnelle".

Il a ajouté que les demandes des commerçants sont réceptionnées par voie électronique pour les ventes réglementées (soldes et liquidation de stocks), et ce dans le cadre de la facilitation des procédures administratives, soulignant que la wilaya d'Alger a été choisie par le ministère de Commerce en tant que wilaya pilote pour l'opération de numérisation de ces procédures qui ont été appliquées durant la période de soldes de la dernière saison estivale 2017. Les soldes ont pour objectif, selon l'intervenant, de "donner aux commerçants l'opportunité de promouvoir leurs activités et au consommateur l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits" et d'inculquer cette culture et d'en faire une habitude et un comportement commercial enraciné chez les opérateurs économiques". M. Dehar a, par ailleurs, indiqué que l'opération s'effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités de vente au rabais, vente promotionnelle, liquidation de stocks, en magasins d'usines et vente au déballage, outre conformément à une décision établie par les services concernés de la wilaya. Il a précisé, en outre, que la décision prévoit des dispositions concernant les conditions que doit respecter le commerçant, notamment l'obtention d'une autorisation lui permettant de faire la promotion de sa marchandise. Elle prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce. Les ventes concernent les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant le début de la période des soldes, a-t-il indiqué, ajoutant que les soldes sont facultatifs pour le commerçant et non pas obligatoires. Selon la même source, plus de 800 agents de contrôle et de répression des fraudes sont réparties dans 13 circonscriptions administratives et 57 communes de la wilaya tout au long de cette opération.