pour les professionnels de la Santé : Une plate-forme de formation

L’Algérie a été sélectionnée comme premier pays en Afrique pour piloter la GE Cares, une plate-forme mondiale de formation en ligne spécialisée, grâce à laquelle les professionnels de la santé « peuvent échanger » des informations avec leurs pairs et découvrir les « dernières » techniques et actualités cliniques. Lancée en Europe au début de cette année, cette plate-forme d’apprentissage collaboratif du géant General Electric compte actuellement plus de 12.000 utilisateurs et envisage d’offrir un accès H24 et 7 jours sur 7 à des ressources pédagogiques, notamment des formations en ligne, des didacticiels vidéo, des webinaires cliniques, des protocoles et des cas cliniques. Elle compte également, selon ses initiateurs, permettre aux professionnels de la santé du monde entier « d’interagir », de publier du contenu, d’échanger les « meilleures » pratiques et de se tenir au courant des « dernières » tendances cliniques. « Notre entreprise possède une solide expérience dans la formation des professionnels de la santé algériens et dispense des formations pratiques dans les cliniques et les hôpitaux du pays ainsi que dans notre centre spécialisé à Alger. Le lancement de GE Cares en Algérie témoigne de notre engagement à tenter de faciliter l’accès à une formation de qualité pour nos partenaires et nos clients qui sont des professionnels de la santé », a indiqué à ce propos le Directeur Général de GE Healthcare Afrique du Nord. Mehdi Ferdjioui a déclaré que cette plate-forme collaborative d’apprentissage entre pairs envisage de leur offrir une série de ressources pédagogiques leur permettant de se connecter avec des experts et des pairs, d’apprendre les dernières techniques et de rester au courant des dernières nouveautés et tendances cliniques.

Il convient de noter que Gecares.com est conçu pour aider les professionnels de la santé à « améliorer » leur pratique clinique et leurs compétences techniques grâce à une formation interactive en ligne, y compris des sessions de formation en direct ‘‘Live Experts’’ animées par des experts en imagerie clinique. Une plate-forme offre également aux professionnels de la santé une bibliothèque de contenu clinique et technique développée par des experts cliniques, donnant accès à des sessions ‘‘Live Experts’’ enregistrées et permettant aux professionnels de la santé d’affecter des formations aux membres de leur équipe. Ils peuvent également se connecter directement à un expert GE pour une demande de support liée à la matière d’équipements médicaux via la fonction « Contact a GE Expert ».

S.A.M.