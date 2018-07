AADL : Une application en ligne pour le suivi des projets

n La mesure vise à régler la situation des souscripteurs ayant déposé des demandes de changement de formule de logements de F3 à F4.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) est en phase de lancer une application en ligne au niveau de la Direction générale. L’application devrait permettre aux responsables de cette agence de suivre et d’évaluer le niveau d’exécution et d’achèvement des différents projets de l’AADL au niveau national. La mise en place de cette application est une décision prise par les responsables de l’AADL, après avoir constaté des retards dans les délais de réalisation et de délivrance des projets de construction relevant de son programme. Cette application numérique, qui devrait servir de base de données pour les services du ministère de l’Habitat et de l’AADL, permettra aux responsables d’intervenir rapidement, en cas de constatation de retard ou de décalage par rapport aux délais de livraison, au niveau des chantiers ayant enregistré de telles difficultés, afin de régler les obstacles qui entravent l’achèvement des projets.

L’intervention de l’Agence, ou des services du ministère de l’Habitat, concernera dans ce cas les entreprises de réalisation, dont les travaux sont à l’arrêt ou accusant des retards dans la réalisation des projets qui leur sont affectés. Dans ce contexte, le ministère de l’Habitat avait déjà donné des instructions strictes aux entreprises chargées de la réalisation des projets de construction. Hormis les mises en demeure adressées aux promoteurs, les instructions du ministère concernent, notamment, le respect effectif des délais de réalisation. En cas de manquement aux obligations, le ministère sera amené à résilier les contrats. Dans le but de relancer les projets interrompus, le ministère avait demandé aussi aux directions de l’Habitat, dans les différentes wilayas, de procéder à la présentation périodique des rapports détaillés sur la nature et le rythme des travaux, ainsi que la configuration d’un agenda concernant les délais de livraison des projets avant la fin de l’année en cours.

Dans le même contexte, l’AADL a lancé la deuxième phase de la convocation des souscripteurs au programme de logements AADL, à qui on a transféré la formule de F3 à celle de F4, pour le versement du montant complémentaire fixé à 9 millions de centimes, via le site web officiel. La présente mesure vise à régler la situation des souscripteurs ayant déposé des demandes de changement de formule de logement de F3 à F4. A signaler que l’Agence a entamé la convocation des souscripteurs via le site web. Pour le bon déroulement de l’opération, les souscripteurs doivent consulter le site afin de suivre le déroulement de cette opération afin d’être à jour quant à l’état d’avancement de leurs dossiers mais aussi pour connaître les nouvelles informations mises en ligne.

Cette mesure a été prise, selon une source du ministère de l’Habitat, suite à l’excédent enregistré dans la formule des logements F4 réalisés.

En effet, la majorité des souscripteurs sont des célibataires ou parents de famille de moins de deux enfants, alors qu’il est exigé que les candidats doivent avoir au moins trois enfants.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que quelque 40.000 autres souscripteurs, au programme AADL 2 ceux-là, seront convoqués, dès le mois de septembre, pour le paiement de la troisième tranche et la réception de leurs décisions de préaffectation. L’annonce a été faite il y a une dizaine de jours par le DG de l’AADL, Saâd Rouba, qui a précisé qu’actuellement, l’Agence planche sur la préparation de cette opération. Sont donc concernés par cette opération, les souscripteurs du deuxième programme lancé en septembre 2013, qui se sont déjà acquittés des première et deuxième tranches et qui ont choisi leur site. Comme la précédente, cette troisième tranche sera de 10,5 millions de centimes pour le logement F3, et 13,5 millions de centimes pour le F4. Ainsi, cette opération débutera au mois de septembre ou au plus tard en octobre. Signalons à la fin que la convocation de ces 40 000 demandeurs se fera selon l’ordre chronologique de dépôt de dossiers.

A noter qu’une première opération de paiement de la troisième tranche pour les souscripteurs de l’AADL 2, a déjà eu lieu au mois d’avril dernier. Celle-ci a concerné 50 000 souscripteurs à l’échelle nationale.

Tahar Kaidi