GSC-Alfapipe : se renforcer à l’international

L’Entreprise publique «EPE ALFAPIPE Spa», relevant du Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques IMETAL, vient de signer une convention de groupement commercial avec la Société Global Support Group.

Ces dernières années on constate que les entreprises nationales s’orientent de plus en plus vers les marchés à l’international surtout après l’adoption par le gouvernement d’un vaste plan de modernisation de l’économie. Ceci dit que dans le contexte actuel, l’entreprise en tant que moteur de croissance est appelée à mettre à niveau son mode de fonctionnement pour faire face aux défis induits par ce besoin d’externalisation. S’exprimant à cette occasion, M. Aït Youcef Mahmoud, directeur général d’Alfapipe a tenu à souligner que cette signature constitue un signal fort émanant de la volonté exprimé des entreprises algériennes d’aller vers l’international, indiquant que «celle-ci s’inscrit en droite ligne de la stratégie globale de diversification des marchés, et vient en renforcement de la position de la société qui a déjà une grande expérience dans les activités d’exportation, avec un réseau important sur le marché international ».

Ce nouveau groupement dénommé «GSC-Alfapipe» et jouissant de la personne morale, les deux parties se sont associées pour mieux commercialiser les tubes en acier en spirale destinés au transport des hydrocarbures ainsi qu’à l’hydraulique.

Quant à la société Global Support Group, elle s’est associé avec ce géant du pipe pour renforcer sa position, sachant qu’elle a déjà décroché plusieurs marchés, lesquels sont en cours de concrétisation, apprend-on de sources proches de la société. Il s’agit notamment de la réalisation de 500 km de pipe hydraulique en Mauritanie, 300 km de pipe gaz aux Emirats Arabes unies, 100 km de pipes hydrauliques au Sénégal, pour ne citer que ceux-là. Il y a lieu de note que la Société Alfa pipe a été crée le 15 Juillet 2006, suite à la fusion des deux Sociétés ALFATUS (filiale du Groupe Sider) qui avait démarré sa production à Annaba en Mars 1969 et qui est implantée au sein du complexe d’El Hadjar, et PipeGAZ filiale du groupe Anabib. Aujourd’hui, elle est en première position dans la fabrication et la commercialisation des tubes acier soudés en spirale destinés, principalement aux secteurs du transport des hydrocarbures et de l’hydraulique, Alfapipe qui compte à présent deux unités de production de pipes à Annaba et Ghardaïa, compte renforcer sa position, en visant le marché international.

M.A.Z