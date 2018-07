Fabrication de transformateurs : Création d’Une société algéro-indienne dans 2 ans

Un contrat de partenariat liant l’entreprise Electro-industries SPA de Freha et le Groupe Sonelgaz à la société indienne Vijai Electricals Limited, a été signé hier, au siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, en présence du wali, Mohamed Bouderbali.

Ce partenariat a pour objectif la conception, la fabrication et la commercialisation de transformateurs de grande puissance, Selon le PDG de la société Electro-industries, Djilali Bentaha, le capital social de la société dénommée VEA SPA est de 1,4 milliard de dinars réparti entre Electro-industries à hauteur de 45%, Sonelgaz à 15% et Vijai Electrics limited à 40%.

La création de cette société intervient quatre mois après la signature d’un protocole d’accord de partenariat entre les trois entreprises portant sur la mobilisation de pas moins de 4.7 milliards de dinars pour la conception, la fabrication ainsi que la commercialisation de transformateurs. La nouvelle unité de fabrication occupera une assiette foncière de 33.000 m2 dont 9.940 m2 bâtis. Elle est dotée d’une capacité de production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8.300 MVA et elle devrait permettre la création de quelques 358 postes d’emplois permanents. Cette nouvelle joint-venture ambitionne d’atteindre un taux d’intégration allant de 45 à 60% sur les 5 à 6 années à venir et de réussir le transfert de la technologie de par la création d’un centre de formation. Le délai de réalisation de cette nouvelle usine est fixé à 22 mois. Une partie de la production sera exportée vers les pays africains et les partenaires de la société indienne.

Bel. Adrar