Bordj Bou-Arréridj : Taux de réussite appréciable au bac

La wilaya qui s’apprête à honorer cette semaine ses lauréats des examens scolaires a réalisé son meilleur taux de réussite depuis des années. Cette année la wilaya semble enclencher un nouveau départ qui cadre avec ses moyens et ses ambitions de pôle économique national. Non seulement elle fait partie des 15 premières au niveau national avec un taux de 56,08%, mais aussi ses candidats ont obtenu de bonnes moyennes. En effet 13 d’entre eux ont eu plus de 18,55 et 199 plus de 16. La meilleure moyenne de la wilaya a été enregistrée par l’élève Yelles Nihal du lycée Cherif Largat de Ras El Oued qui a eu 18,78 en sciences naturelles. Ce qui est bien dans ces résultats c’est que les nouveaux lycées des localités éloignées ont participé à ce résultat en se projetant dans le lot des lycées qui ont enregistré les meilleures moyennes à l’image de celui de Ouled Khelifa dans la commune de Djaafra qui a donné le meilleur candidat pour les lettres et philosophie. Notons que la deuxième moyenne en sciences naturelles a été obtenue par un élève de l’établissement privé Ettahadi qui a enregistré sa première participation à ces épreuves. La troisième a été glanée par une candidate du lycée du 1er-Novembre du chef-lieu de wilaya.

F. D.