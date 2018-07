école internationale algérienne de Paris : 100% de réussite au Bac

L’Ecole internationale algérienne de Paris Malek-Benabi a enregistré un taux de réussite de 100% à l’examen du baccalauréat pour la session 2018, a-t-on appris hier de l’école. Les heureux élèves ont concouru dans les filières sciences expérimentales et lettres, a-t-on précisé, rappelant que cette école, ouverte en 2001 par l’Etat algérien pour les enfants de la communauté algérienne en France, dispense les mêmes programmes d’enseignement de l’éducation nationale dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire). L’Ecole internationale algérienne de Paris réalise chaque année un taux de réussite très appréciable (une moyenne de plus de 90%) au baccalauréat qui dépasse de loin le taux national. Le taux national de réussite en 2018 est de 55,88 % et c’est la filière des mathématiques qui est venue en tête avec un taux de réussite de 78,61%, rappelle-t-on, alors que celui de l’année passée était de 56,07%, en hausse par rapport à 2016 (49,79%).