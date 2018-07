CNAS : 90.000 cartes Chifa bloquées

Appel à une utilisation rationnelle de la carte.

Le nombre d’ordonnances médicales remboursées par la CNAS en 2017 s’est élevé à plus de 64 millions et le nombre d’indemnités journalières concernant les arrêts de travail a dépassé les 14.390.000 jours au cours de l’année 2017, avec un coût de plus de 16,8 milliards de DA. Tels sont les chiffres faramineux énoncés hier, par le directeur du contrôle médical auprès de la CNAS (Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés).

Invité d’une émission télévisée matinale, M. Djamel Mettari a fait savoir qu’au vu des nombreuses pertes sèches subies, la caisse nationale de sécurité sociale continue, sans répit, sa lutte contre le phénomène de fraudes de la part d’un nombre de plus en plus important de ses cotisants. «Nous avons renforcé le contrôle médical pour mettre fin aux fausses certifications d’arrêts de travail qui coûtent des sommes substantielles à la Caisse», a-t-il souligné.

D’ailleurs, M. Mettari a fait remarquer tout de même, que ces arrêts sont en baisse par rapport à l’année 2016, où la caisse avait enregistré un chiffre de plus de 17,3 milliards de dinars de remboursements, contre plus de 18 milliards de dinars de versements en 2015.

Le responsable a révélé aussi, que pas moins de 90.000 cartes Chifa ont été bloquées pour utilisation abusive ou frauduleuse. Un chiffre qui, selon le directeur, pourrait être vu à la hausse. «Cette suspension définitive a été faite après une opération de contrôle par nos services. Cette utilisation abusive a été enregistrée surtout chez la malades chroniques», a-t-il noté

L’intervenant a signalé que «certains médecins sont complices» et pour cause «ils prescrivent d’autres médicaments tels que le paracétamol en dehors des médicaments qui concernent la maladie chronique de l’assuré social», chose qui, selon lui, «n’est pas légale et occasionne régulièrement des pertes à la caisse».

«Les assurés sociaux doivent savoir que la carte Chifa revêt un caractère personnel. Nulle autre personne n’ouvre droit à son utilisation. Elle ne doit en aucun cas être mise à la disposition d’une tierce personne, y compris les prestataires conventionnés avec la Cnas (pharmaciens, médecins...)», a-t-il expliqué.

Une situation qui a poussé, entre autres, la caisse à entreprendre le lancement d’une stratégie d’information et de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de la carte Chifa par les assurés sociaux et cela «pour assurer les prestations aux vrais assurés sociaux et penser à l’avenir du système et sa pérennité». «J’appelle à l’engagement responsable de tout un chacun», a-t-il dit. Parmi les autres mesures prises pour lutter contre le phénomène de la fraude médicale, la CNAS a décidé de sensibiliser, également, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), avec lequel des rencontres sont régulièrement organisées, pour que celui-ci puisse sensibiliser à son tour, les pharmaciens qui lui sont affiliés, pour que ceux-ci soient plus vigilants et regardant. M. Mettari expliquera dans ce contexte que les responsables de l’agence Cnas sont à pied d’œuvre pour médiatiser cette opération nationale par le biais des réseaux sociaux, tels que facebook, les émissions télévisées et radiophoniques et des structures du Snapo. «Une opération portes ouvertes Cnas est prévue du 17 au 26 juillet 2018», a-t-il indiqué.

De son côté, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), a appelé à son tour, les pharmaciens à accomplir leur activité dans le respect de la réglementation en vigueur. Affirmant néanmoins que les cas de fraude de la part des professionnels de santé dans le cadre du tiers-payant et de la carte Chifa sont «extrêmement limités». Le SNAPO a réitéré son soutien à la politique nationale consistant à encourager le médicament générique, et à la promotion du médicament et fabrication nationale.Il faut savoir que la carte Chifa est passée de 800.000 bénéficiaires en 2001 à plus de 38 millions de bénéficiaires en 2018, et un système de conventionnement a été mis en place avec 11.241 pharmacies jusqu’en 2018, contre seulement sept, en 1999.

Sarah A. Benali Cherif