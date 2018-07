Concours de recrutement de 8.000 enseignants et administratifs : Les résultats connus aujourd’hui

Les résultats du concours national de recrutement des enseignants pour l’année 2018 seront publiés, aujourd’hui, à partir de 20 heures, c’est ce qu’a annoncé, hier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, sur sa page officielle Facebook.

La ministre a précisé, que les résultats du concours de recrutement d’enseignants du primaire et des employés de l’administration seront publiés via le site internet www.concours.onec.dz.

Il faut souligner que pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits pour passer les épreuves écrites de ce concours de recrutement organisé le 12 juin dernier, au profit des enseignants du primaire et des administrateurs.

Le nombre des candidats retenus à passer l’épreuve orale du concours qui s’est déroulé les 16 et 17 juillet derniers s’élevait, lui, à 121.954 pour les enseignants du primaire, soit un taux de l’ordre de 38,36% par rapport à l’ensemble des candidats.

Pour la catégorie des grades administratifs le nombre des admis a atteint 47.428, soit 44,14%.

Il faut savoir que sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, avec 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs spécialisés en langue française et 204 enseignants en langue amazighe. Pour les grades administratifs, il est prévu le recrutement de 239 conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

Il convient de préciser que les dossiers des candidats retenus au concours seront tous soumis à un «contrôle à distance» des services de la fonction publique au niveau national, et cela afin de vérifier et corriger d’éventuelles erreurs dans l’admission des candidats.

Dans une récente déclaration, la ministre de l’Education nationale a fait savoir que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’encadrement pédagogique, en vue de faire face au déficit enregistré dans certaines matières.

«Cette démarche entreprise par le département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques notamment», avait souligné, auparavant, Mme Benghabrit.

Dans cette optique, la ministre de l’Education avait annoncé le recrutement de quelque 300 enseignants d’amazigh, en prévision de la prochaine rentrée scolaire et ce dans le cadre de processus de la généralisation de l’enseignement tamazigh.

Le directeur chargé de la formation au ministère de l’Éducation nationale, M. Kamal Hamadou, a quant à lui, indiqué que 80% des nouvelles recrues bénéficieront de sessions de formation, et que ceux retenus pour occuper un poste d’enseignant d’arabe, d’amazigh ou de français suivront une année de formation pédagogique préparatoire.

Il a, en outre, fait part de l’existence de quelque 49.000 postes d’enseignants du primaire à combler et 7.000 autres spécialités dans différents domaines.

Notons par ailleurs, que le ministère de l’Education nationale a organisé le 15 juillet dernier des examens professionnels de promotion à 27 grades. Il s’agit des examens professionnels de promotion aux grades d’inspecteur, de directeur, d’intendant, de superviseur, de censeur, de conseiller, d’attachés de laboratoire...

Pour rappel, le ministère avait procédé, en novembre 2017, au recrutement, à partir de la plateforme numérique, de 3.611 enseignants, qui ont rejoint leur poste le 5 décembre dernier.

Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire, avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et de 971 pour les mathématiques. L’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016 devait être achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Kamélia Hadjib