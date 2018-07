Célébration hier de la fête de la police : Un grand professionnalisme au service du citoyen

l M. Bedoui : «Les forces de sécurité veillent à faire respecter la primauté du droit, selon les exigences de la loi ».

La quasi totalité des membres du gouvernement, de hauts responsables parmi les autorités civiles et militaires, des parlementaires et des représentants de la société civile, ont été conviés pour la célébration du 56e anniversaire de la création de la police algérienne, hier à Alger. Une célébration placée sous le signe d’une commémoration grandiose, sous l’égide du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha Lehbiri. Le ministre a présidé à cette occasion la cérémonie de sortie d’une promotion unifiée d’agents de police baptisée du nom de l’agent Hamami Noureddine, assassiné par les groupes terroristes en 1994. M. Noureddine Bedoui, accompagné de M. Lahbiri a également baptisé l’Ecole supérieure de police de Dar el Beida ayant abrité les festivités au nom du défunt moudjahid Ahmed Draïa, ancien responsable de ce corps de sécurité de 1965 à 1977, soit durant une phase qui a été caractérisée, rappelle-t-on par le renforcement de la police en recourant à une politique de formation intensive. C’est aussi durant cette période que l’élément féminin a intégré les rangs de la Sûreté nationale, notamment dans le corps des inspectrices. Les différentes étapes marquant l’évolution de la Dgsn depuis sa création lui permis de rayonner aujourd’hui au double plan arabe africain. Grâce a une attention particulière dont elle a bénéficié de la part du président Abdelaziz Bouteflika, l’institution n’a absolument rien à envier à ses homologues de par le monde, y compris dans les pays développés



M. Bedoui salue le grand professionnalisme acquis par la DGSN



La «mue» de la DGSN en termes de consolidation de ses compétences de renforcement de ses capacités opérationnelles et d’acquisition de nouvelles technologies nécessaires pour se mettre au diapason aux exigences d’ordre sécuritaire sont autant d’éléments relevés dans l’allocution de M. Bedoui.

Il fera savoir d’entrée qu’à sa création, le 22 juillet 1962, la police algérienne s’est vite distinguée comme «un acquis de souveraineté qui est venu consolider le processus institutionnel de l’Algérie indépendante».

La Dgsn, tout comme l’Armée nationale populaire sont des institutions qui constituent « la fierté du peuple», dira le ministre. Leur création est le résultat de beaucoup de sacrifices consentis par nos valeureux martyrs et moudjahidine pour la liberté et la souveraineté de l’Algérie jouissant aujourd’hui de la stabilité et de la sécurité, a-t-il ajouté. «Toutes les étapes qu’a franchies le corps de la police au long de son évolution lui ont conféré un professionnalisme, une maîtrise et une veille sur le terrain» a en effet soutenu M. Bedoui, saluant «le grand professionnalisme de la DGSN».

Celle-ci, a-t-il indiqué, s’est métamorphosée en «véritable source d’inspiration pour la plupart des institutions policières à travers le monde, particulièrement dans notre région arabe et notre continent africain». L’expérience acquise par la police algérienne place ce corps de sécurité en position de «pionnier dans la lutte contre le crime» a encore affirmé le ministre ,exhortant l’ensemble de son effectif à ne ménager aucun effort pour relever les défis sécuritaires de l’heure.



Un saut qualitatif sous une nouvelle direction



M. Bedoui s’est dit convaincu que le corps de la police «connaîtra un saut qualitatif sous sa nouvelle direction», il a également mis l’accent sur «l’intérêt particulier accordé par le Président de la République à ce corps et aux autres corps de sécurité, en vue de les accompagner dans la réalisation des objectifs escomptés, selon des plans opérationnels et scientifiques bien ficelés, et ce pour qu’ils soient à la hauteur des défis de la conjoncture». Dans cette optique, le ministre rappellera que les forces de sécurité «veillent à faire respecter la primauté du droit, selon les exigences de la loi, ajoutant qu’elles sont appelées» à appliquer les lois de la République au service du bien-être et de la sécurité du citoyen et à préserver sa tranquillité et sa quiétude». Sur un autre volet et dans le cadre des festivités marquant la célébration des 56e anniversaire, 14 commissaires-divisionnaires ont été promus au grade de contrôleur de police, dont une femme, Mme Kheira Messaoudène, chef du bureau de la protection de l’enfance à la Dgsn qui est ainsi la première femme à être promue à ce grade dans les annales de la police algérienne.

Karim Aoudia

SIDI BEL-ABBES

Espritde sacrifice

Le programme élaboré par la Sûreté de wilaya pour la commémoration du 56e anniversaire de la création de la police a été beaucoup plus axé sur l’esprit de sacrifice d’un corps au service des lois de la République et l’effort consenti grâce à la volonté du Premier magistrat du pays pour sa politique d’équipement de ses structures et sa modernisation. A cette occasion, une exposition retrace les progrès accomplis dans les domaines de la formation et des investigations. Le citoyen mesure le pas franchi par ce corps dans l’exercice de ses nobles missions. Un corps au service du peuple grâce à son action de proximité. L’opportunité était offerte pour prendre connaissance des moyens d’investigation pour la lutte contre la criminalité et la protection des biens et des personnes. Des équipements et des moyens d’exploration et d’investigation ont été exposés permettant aux visiteurs de se familiariser avec les nouvelles technologies au service de la police. Le chef de Sûreté, le divisionnaire, Tahouri Djillali n’a pas manqué lors de la cérémonie de remise des grades aux nouveaux promus de relever la métamorphose d’un corps comptabilisant une grande expérience en incitant les éléments présents à œuvrer inlassablement dans le sens de la valorisation de cet investissement, de la consolidation des acquis et la poursuite de leurs efforts.

Pour sa part, le wali a mis en relief l’esprit professionnel de ce corps et son combat de tous les jours contre toutes les formes de délinquance et de criminalité. Une ambiance conviviale a prévalu lors de cette manifestation pour exprimer l’attachement aux valeurs républicaines et à une ligne de conduite scrupuleusement définie.

A. Bellaha